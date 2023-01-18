Воздушные манеры: зачем Россия и Белоруссия начали совместные авиаучения

В ближайшие две недели военные задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и ПВО

В Белоруссии 16 января начались летно-тактические учения Союзного государства. На них отработают ведение воздушной разведки, авиаподдержку сухопутных войск, высадку тактического десанта и ряд других задач, сообщила пресс-служба Минобороны РБ. Маневры нужны, чтобы повысить оперативную совместимость белорусских и российских авиационных подразделений, отработать слаженность действий в случае возникновения угрозы извне, отметили эксперты. В зоне специальной военной операции в этот день продолжалось наступление российских подразделений в направлении Артемовска. Только на этом участке фронта за сутки было уничтожено более 50 украинских военнослужащих.

Повышенная совместимость

Летно-тактические учения Союзного государства начались 16 января в Белоруссии. В них задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и войск ПВО, сообщили в пресс-службе минобороны РБ.

Маневры позволят отработать широкий спектр задач: ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства, авиационную поддержку сухопутных войск и высадку тактического десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.

Главная цель учений, которые продлятся до 1 февраля, — повысить оперативную совместимость белорусских и российских авиационных подразделений при выполнении задач, отметили в белорусском военном ведомстве.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко Источник изображения: iz.ru

Во время маневров будет проводится слаживание действий ВКС России и ВВС Белоруссии, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Военная авиация Союзного государства на учениях действует сообща, — отметил он. — Это говорит о том, что у группировки объединенное командование. В случае возникновения угроз извне этот орган управления будет действовать по наработкам, которые сделают в ходе учений. Военные маневры как раз для этого и проводятся.

Эксперт отметил, что время и программу маневров Россия и Белоруссия озвучили заранее, на них отрабатываются вполне стандартные действия, тем не менее реакция на них в странах Запада наверняка будет резко отрицательная.

— Их обязательно объявят угрозой. Но нам не стоит уже обращать внимания на такие заявления, надо делать свое дело, — считает Алексей Ленков.

Удар по «Акации»

В Минобороны 16 января рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения специальной военной операции.

— На купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

На краснолиманском направлении артиллерийские подразделения Центрального военного округа поразили скопления живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады терробороны, уничтожили свыше 75 военнослужащих, три танка, пять бронемашин и пикап.

На донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки уничтожены более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей.

На южно-донецком направлении подразделения Восточного военного округа нанесли комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВФУ и 108-й бригаде терробороны. Уничтожены до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили склад вооружения, военной и специальной техники ВФУ, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины, а также 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 101 район сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены украинская боевая машина РСЗО «Град», гаубица 2А36 «Гиацинт-Б», гаубица Д-30, гаубица 2А65 «Мста-Б», самоходная гаубица 2С3 «Акация», самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика».

Также уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/ТPQ-37 и AN/ТPQ-50.

ПВО за сутки сбило три украинских беспилотника, семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Суровцевка в ЛНР, Федоровка в ДНР и Васильевка в Запорожской области.

Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко Источник изображения: iz.ru

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 372 самолета, 200 вертолетов, 2885 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7537 танков и других боевых бронированных машин, 983 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3841 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8066 единиц специальной военной автомобильной техники — перечислил Игорь Конашенков.

Морпехи держат удар

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

В ходе штурма населенного пункта БМП отделения, в составе которого действовал старшина Михаил Аленьков, была подбита противотанковой ракетой и загорелась. Несмотря на полученное осколочное ранение, Михаил вытащил из горящей машины своих боевых товарищей и оказал им первую медицинскую помощь.

Сразу после этого отделение атаковали превосходящие силы противника. В течение трех дней морские пехотинцы держали оборону на занятом рубеже, не допуская прорыва. Потеряв значительное число боевиков и техники, противник начал массированный обстрел позиций морских пехотинцев.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Грамотно оценив обстановку, Михаил принял решение оперативно сменить позицию, что позволило переждать артобстрел без потерь. Дождавшись прибытия основных сил, группа Михаила Аленькова перешла в наступление и выбила противника из населенного пункта.

В одном из боев между штурмовыми подразделениями мотострелков и артиллеристами, поддерживающими наступление, была нарушена связь. Призванный в ходе частичной мобилизации рядовой Шамиль Салманов пошел проверять линии под сильным, непрекращающимся артиллерийским обстрелом. Он обнаружил перебитый взрывом снаряда кабель и оперативно устранил повреждения.

Как только связь оказалась восстановлена, артиллерийским расчетам передали координаты мест расположения украинских формирований, что помогло уничтожить военную технику и большое количества живой силы. Благодаря мужественным действиям рядового Шамиля Салманова успешное наступление на позиции врага продолжилось.

Богдан Степовой

Андрей Федоров