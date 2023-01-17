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ТАСС

В Великобритании сообщили о намерении направить на Украину бронетранспортеры Bulldog

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Бронетранспортер Bulldog
Бронетранспортер Bulldog.
Источник изображения: REUTERS/ Ints Kalnins

Киеву также будут переданы "десятки беспилотных летательных аппаратов" и управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес объявил в понедельник, что Лондон поставит украинским властям бронетранспортеры Bulldog, а также дополнительное число беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak.

"Еще сотни единиц бронированной техники будут отправлены [на Украину], включая Bulldog", - сказал он, выступая в Палате общин британского парламента. Уоллес добавил, что Великобритания направит "десятки беспилотных летательных аппаратов" для поддержки украинских артиллеристов, а также управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak.

Соединенное Королевство, помимо анонсированных в конце прошлой недели поставок 14 танков Challenger 2, направит на Украину самоходные гаубицы AS-90, около 100 тыс. артиллерийских боеприпасов, ракеты средней дальности AIM-120 для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, средства разминирования и наведения мостов. Уоллес добавил, что Лондон также выделит финансирование на ремонт поврежденной украинской бронетехники.

По мнению британского министра, эти поставки могут привести к изменению хода конфликта на Украине и вытеснить российские войска с территории страны. Уоллес назвал объявленный в понедельник пакет помощи "выверенным ответом на российскую агрессию", утверждав, что все эти действия не нацелены против России, но являются лишь защитой суверенитета и независимости Украины.

Тремя составляющими для успеха Украины в 2023 году он назвал "увеличение поставок [вооружений], улучшение подготовки и усиление дипломатической решимости".

Глава британского Минобороны подчеркнул, что объявленные поставки представляют собой "наиболее значительный пакет помощи Украине со стороны Великобритании на сегодняшний день". Как отметил Уоллес, теперь Лондон рассчитывает, что страны, имеющие на вооружении танки Leopard, поставят их на Украину. Он также заявил, что Великобритании стоит задуматься над увеличением числа танков в составе своих ВС. 

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Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
AMRAAM
Challenger 2
GMLRS
NASAMS
Проекты
БПЛА
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