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ТАСС

В Херсонской области почти завершили возведение фортификационных сооружений

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Источник изображения: Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Как отметил врио губернатора региона Владимир Сальдо, российские войска "стоят очень серьезно" на левом берегу Днепра

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Возведение фортификационных сооружений на левобережной части Херсонской области почти завершено. Об этом сообщил в понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Наши ребята стоят, стоят очень серьезно", - сказал Сальдо о позициях российских войск на левом берегу Днепра, выступая в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". "Фортификация практически уже закончена, причем серьезная фортификация, и не в одну линию, по полной программе фортификационной науки", - добавил врио губернатора.

В начале декабря Сальдо сообщил, что возведение фортификационных сооружений на левобережной части Херсонской области ведется в высоком темпе, на эти цели выделены значительные финансовые ресурсы, привлечено достаточно большое количество строительных компаний.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению на тот момент командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано с угрозой изоляции группировки в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители - более 115 тыс. человек - были эвакуированы с правого берега. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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