Самолет-разведчик ВМС Германии приблизился к российской границе

Минобороны: российский Су-27 сопроводил самолет "Орион" ВМС Германии над Балтийским морем

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик "Орион" ВМС Германии над Балтийским морем после попытки приблизиться к российской границе, сообщил Национальный центр управления обороной (входит в Минобороны) в Telegram-канале.

Так, российские средства контроля воздушного пространства 16 января обнаружили над акваторией Балтики приближающуюся к государственной границе воздушную цель. После этого в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота.

"Экипаж идентифицировал самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено", — заявили в Национальном центре.

В ведомстве добавили, что российский Су-27 выполнял полет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами: не пересекал воздушных трасс и не допускал опасного сближения с самолетами других государств.