Российским танкам необходимо вернуть защитные «козырьки» из-за атак дронов

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В преддверии начала СВО публиковались многочисленные кадры с учений, на которых были запечатлены российские танки с так называемыми защитными «козырьками» - решетчатой металлической конструкцией, установленной над башней машин. Получившие данное экранирование ОБТ принимали активное участие в боях после начала проведения спецоперации. Однако со временем они стали встречаться всё реже.

Как поясняли танкисты, многие экипажи поснимали «козырьки» из-за вызываемых ими неудобств – они затрудняли быструю эвакуацию, ограничивали поворот установленного на башне пулемёта и приводили к выходу из строя радиостанции из-за замыкания, вызванного контактом антенны с металлической решёткой. Поэтому в настоящее время стало редкостью увидеть ОБТ с экранированием сверху – защитные «козырьки» практически исчезли как тип снаряжения.

Однако, как показывает практика, данная защита необходима. Британское издание The Sun опубликовало подборку видеоматериалов, показывающих нанесение ударов по танкам дронами-камикадзе украинской армии, атаками которых было уничтожено несколько машин. При этом даже небольшой разведывательный беспилотник, снаряжённый гранатой или ВОГ, способен причинить ущерб технике, выводя из строя установленное снаружи оптико-прицельное оборудование. В итоге, несмотря на то, что танк не получает критических повреждений, он теряет свою боеспособность.

В этой связи созрела необходимость вернуться к практике оснащения танков «козырьками», однако с учётом выявленных экипажами недостатков и не путём кустарных работ, а в ходе выпуска решетчатых конструкций на промышленных мощностях.

Возможно, что работы в этом направлении уже ведутся. Так, в ходе январского визита Дмитрия Медведева на 61-й бронетанковый ремонтный завод была замечена башня Т-72Б с размещёнными на ней кронштейнами, имеющими отверстия, которые могут предназначаться для установки решетчатого экрана.