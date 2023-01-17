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Военное обозрение

Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний

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Источник изображения: topwar.ru

В последнее время российское медийное пространство все активнее обсуждает возможность формирования новых частных военных компаний в составе Министерства обороны РФ. Свою точку зрения по данному вопросу выразил и военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По мнению Сладкова, на вопрос о перспективах интеграции ЧВК в состав Министерства обороны России можно ответить и утвердительно, и отрицательно. Последний вариант ответа понятен – частные компании не могут входить в состав государственных учреждений, а вот положительный ответ подразумевает, что никто не мешает ЧВК выполнять задачи военного ведомства на аутсорсинге.

Кстати, под ЧВК не обязательно должны пониматься исключительно штурмовые части. Например, Министерство обороны РФ отвечает и за строительство фортификационных сооружений, а на освобожденных территориях идут ремонтно-восстановительные и строительные работы. Гражданские строители не очень охотно выполняют задачи в зоне повышенного риска.

Как отмечает военкор Сладков, можно организовать инженерно-фортификационную ЧВК, которая будет создавать опорные пункты под огнем противника. Это опасно и сложно, но необходимо. Далее военкор предлагает создать ЧВК разведки, логистики, экипировки и беспилотных летательных аппаратов, медицинские ЧВК.

Но создание таких ЧВК не должно приводить к «отмиранию» соответствующих структур в составе Министерства обороны России. Наоборот, наличие ЧВК, аффилированных с Минобороны, будет способствовать здоровой конкуренции, а значит и повышению качества работы собственно армейских структур.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧВК
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1 комментарий
№1
17.01.2023 02:34
Вторую армию Пригожин лепит. Ни к чему хорошему это не приведёт.
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