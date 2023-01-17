Армения изучает возможность замены ЗРК С-125 на индийскую систему ПВО

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Карабахская война показала уязвимость ПВО Армении, которая не смогла воспрепятствовать действиям ударной беспилотной авиации Азербайджана. Это было вызвано малочисленностью противовоздушных средств, их устареванием и отсутствием эшелонированной обороны. В частности, Ереван не имеет адекватного ЗРК для средних высот, эту нишу до сих пор занимает С-125 «Печора», принятая на вооружение в 1961 году.

В данных условиях Ереван изучает возможность приобретения индийской системы MR-SAM или Akash и Akash-NG для замены С-125. Как утверждается в издании IDRW, Нью-Дели уже обратился с соответствующим предложением.

MR-SAM (наземная версия Barak 8) создавался с 2009 года на базе изделия Barak 1 израильской компании Rafael. ЗРК был заказан в больших объёмах для нужд индийской армии в 2019 году; поставки начались в 2021 году. Ракета MR-SAM достигает скорости в 2 Маха и имеет дальность полёта 70 км.

Несмотря на обильное применение израильских компонентов, Индии не требуется от Тель-Авива разрешения на экспорт. Напротив, Rafael проявлял заинтересованность в расширении продаж MR-SAM на мировом рынке.

Примечательно, что Barak 8 состоит на вооружении Азербайджана, однако Баку закупал зенитные комплексы у Тель-Авива, в связи с чем они полностью состоят из израильской начинки.

Другие предлагаемые Еревану изделия – Akash (дальность полёта 30 км) и Akash-NG (70 км) – являются индийскими модернизациями советского самоходного ЗРК «Куб», на замену которого в СССР впоследствии пришёл комплекс «Бук». Akash-NG представляет собой модернизированную версию Akash. Среди улучшений значатся РЛС с АФАР и двухимпульсный ракетный двигатель.

После Карабахской войны Армении уже закупала у Индии ряд боевых систем: РСЗО Pinaka и радары Swathi, предназначенные для обнаружения артиллерийских позиций противника. Поэтому возможность закупки нового ЗРК у Нью-Дели вполне допустима.