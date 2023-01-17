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Военное обозрение

Эстония приняла решение закупить дополнительную партию САУ К9 Thunder, усвоив «уроки Украины»

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Эстонии закупает новую партию южнокорейских 155-мм самоходных гаубиц К9 Thunder, решение принято на фоне продолжающихся боевых действий на Украине. Об этом сообщила пресс-служба эстонского военного ведомства.

На сегодняшний день на вооружении Эстонии находится 24 САУ К9 Thunder, полученных по двум контрактам на 18 САУ с опционом на шесть дополнительных гаубиц. Именно их Эстония получила в декабре прошлого года, когда в Южный порт города Палдиски прибыло судно с грузом САУ на борту. Однако в Таллине, понаблюдав за боевыми действиями на Украине, решили, что много самоходных гаубиц не бывает и заказали еще одну партию из 12 САУ К9 Thunder с завершением поставки в 2026 году. Новые самоходки пойду на вооружение двух пехотных бригад ВС Эстонии.

Война на Украине ярко показывает, насколько важно артиллерийское вооружение. В свете уроков, усвоенных на Украине, мы быстро приняли решение оснастить обе пехотные бригады дополнительными мобильными гаубицами K9 и вывести возможности Эстонии в артиллерии на совершенно новый уровень

- заявил министр обороны республики Ханно Певкур.

Таким образом, после поставки дополнительной партии, на вооружении ВС Эстонии будет находиться уже 36 САУ К9 Thunder. В войсках они заменяют 155-мм/39 буксируемые гаубицы FН-70 и советские буксируемые 122-мм гаубицы Д-30.

155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder весит 47 тонн, мощный дизель в 1000 л.с. обеспечивает скорость до 67 км/ч. Запас хода 480 км. Вооружена К9 155-мм орудием с длиной ствола в 52 калибра, скорострельность достигает 15 выстрелов в минуту. Экипаж 5 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Эстония
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Д-30 2А18
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