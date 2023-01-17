Войти
РИА Новости

Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52

360
1
0
Вертолеты ВКС РФ
Вертолеты ВКС РФ.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео ракетного удара вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ

МОСКВА, 16 января/ Радио Sputnik. Минобороны РФ опубликовало видеозапись боевого применения разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" ВКС России.

"Экипажи ударных вертолетов Ка-52 наносят поражение неуправляемыми 80-мм авиационными ракетами по укрепленным позициям, технике и живой силе ВСУ", – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.



При выполнении ракетного удара пилоты вертолетов используют элемент пилотажа "Горка", позволяющий нанести ракетный удар на дальнее расстояние с точным поражением цели, отмечается в публикации.

"Экипажи выполняют полеты на предельно малых высотах, огибая рельеф местности, с целью ухода от средств ПВО противника. Командир вертолета с позывным "Лесоруб" поделился, что иногда высота полетов может достигать одного метра над уровнем земли", – рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.11.2020
Океан возможностей: как меняется современная морская пехота России
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
01.04.2015
«Вертолеты России» в 2014 году подготовили более тысячи российских и иностранных авиационных специалистов
29.06.2012
Новые технологии в вертолетостроении увеличивают экономическую эффективность «Вертолетов России»
17.01.2012
ВВС России закупят до 2020 года порядка 30 новых вертолетов Ка-226
10.08.2011
Александр Зелин сообщил о ближайших и перспективных планах перевооружения ВВС РФ
16.10.2008
ИНТЕГРИРОВАННОЕ БУДУЩЕЕ. ФИРМА "КАМОВ" С ОПТИМИЗМОМ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
1 комментарий
№1
17.01.2023 10:26
Когда  Грады  оказались  неэффективны  стали  применять НУРСы с  "горки" ))). Противник  идет  на  все  более  точные  средства  поражения, а тут  предметом  гордости является  стрельба  с  горки по  площадям. и для  этого  создали и применяют дорогущий  вертолет!
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 16:04
  • 41986
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 11:41
  • 1
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52
  • 17.01 08:34
  • 6
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 17.01 02:34
  • 1
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова