Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52

Минобороны РФ опубликовало видео ракетного удара вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ

МОСКВА, 16 января/ Радио Sputnik. Минобороны РФ опубликовало видеозапись боевого применения разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" ВКС России.

"Экипажи ударных вертолетов Ка-52 наносят поражение неуправляемыми 80-мм авиационными ракетами по укрепленным позициям, технике и живой силе ВСУ", – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

При выполнении ракетного удара пилоты вертолетов используют элемент пилотажа "Горка", позволяющий нанести ракетный удар на дальнее расстояние с точным поражением цели, отмечается в публикации.

"Экипажи выполняют полеты на предельно малых высотах, огибая рельеф местности, с целью ухода от средств ПВО противника. Командир вертолета с позывным "Лесоруб" поделился, что иногда высота полетов может достигать одного метра над уровнем земли", – рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники ВСУ.