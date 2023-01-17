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ТАСС

Премьер Польши призвал власти ФРГ отправить Украине все необходимое вооружение

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Как считает Матеуш Моравецкий, "поражение Украины может стать прелюдией к третьей мировой войне"

ВАРШАВА, 16 января. /ТАСС/. Власти Германии должны отправить Украине все необходимое вооружение. Об этом заявил в понедельник, выступая в Берлине, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я призываю немецкое правительство к решительным действиям, заключающимся в поставках всех видов вооружения на Украину", - сказал польский премьер, выступление которого транслировало Польское телевидение.

Как считает глава польского правительства, "поражение Украины может стать прелюдией к третьей мировой войне". "Поэтому сегодня нет причин блокировать поддержку для Киева", - сказал он.

По его словам, отношения Берлина и Варшавы отражаются на всей Европе: когда они хорошие, Европа чувствует безопасность, а когда плохие, наступает ощущаемый всеми европейцами кризис.

Польша рассчитывает в кратчайшие сроки получить от ФРГ разрешение на отправку Украине роты танков Leopard - до 14 машин. Варшава стремится к тому, чтобы была создана международная коалиция, которая будет передавать Украине тяжелое современное вооружение. 

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Страны
Германия
Польша
Украина
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