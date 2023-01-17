Войти
Военное обозрение

The Washington Post: от конфликта между Турцией и НАТО выигрывает президент России

342
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Конфликт внутри военного блока НАТО, причиной которого стало вето со стороны Турции на расширение альянса путем включения в него Швеции и Финляндии, играет на руку лишь президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в опубликованной в американском издании The Washington Post статье.

По мнению авторов статьи, для нанесения серьезного стратегического поражения России, НАТО необходимо добиться своего расширения, которое невозможно, пока Турция не придет к какому-либо соглашению по этому вопросу со своими западными партнерами по альянсу.

В опубликованном материале также отмечается, что кроме гипотетического военного поражения России или смены власти в РФ на более лояльных к Западу лидеров, вооруженный конфликт на Украине не способен принести западным странам каких-либо положительных перспектив в стратегическом плане, кроме вероятного расширения НАТО путем включения в альянс Финляндии и Швеции. Однако, Турция продолжает препятствовать этому сценарию.

Журналисты издания утверждают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет торговаться с руководством НАТО до тех пор, пока альянс не согласится пойти на некоторые уступки. Турецкому лидеру это необходимо для того, чтобы порадовать свой, как заявлено, националистический электорат накануне близящихся выборов.

Как подчеркивают авторы статьи, Турция, являющаяся одним из старейших членов НАТО, нередко оказывается не самым удобным союзником для западных стран. При Эрдогане, взявшем курс на сближение с Россией, эта тенденция только усилилась.

Также сообщается, что турецкий омбудсмен предложил создать гуманитарный коридор в Стамбуле, через который будут проходить обмены пленными раненными военнослужащими, а также гражданскими между Россией и Украиной. Создание такого коридора Эрдоган намеревается в ближайшее время обсудить с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
11.11.2022
Зачем Россия усиливает Эрдогана и Турцию
26.08.2022
Турция затеяла спецоперацию в Сирии
22.08.2022
Европа распрощалась с нейтралитетом. Но одна страна еще держится
25.07.2022
Куда приведет "техника равновесия" Эрдогана в российско-турецких отношениях
11.07.2022
Турция успокоила Россию. Выигрывает Эрдоган – выиграет и Путин
14.06.2022
НАТО спровоцировала Путина на спецоперацию, а заплатит за это Украина
19.05.2022
У Путина нет проблем с Швецией и Финляндией. Однако есть одно но
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 16:04
  • 41986
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 11:41
  • 1
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52
  • 17.01 08:34
  • 6
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 17.01 02:34
  • 1
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова