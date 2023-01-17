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ИноСМИ

Почти половина европейцев осознала последствия санкций против России

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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

GT: 49% опрошенных европейцев считают действия США против России невыгодными для ЕС

Около половины европейцев, принявших участие в опросе Global Times, считают, что реакция США на украинский конфликт невыгодна для экономики региона. При этом четверть респондентов отмечает, что Европа поступила неразумно, когда ввела санкции против России.

Около 50% европейцев считают, что действия США в условиях украинского кризиса окажут негативное влияние на экономику Европы.

Ян Шен (Yang Sheng), Чжан Чанью (Zhang Changyue)

Исследовательский центр Global Times провел опрос в 13 странах Европы и в Турции, чтобы выяснить мнения европейцев об отношениях региона с США с начала российско-украинского вооруженного конфликта в феврале 2022 года, а также их точку зрения на европейскую безопасность, энергетический и продовольственный кризисы. В исследовании приняли участие 7536 человек. Их ответы показывают, что все больше европейцев недовольны состоянием отношений между США и ЕС. Они опасаются, что американские действия против России окажут негативное влияние на экономику Европы.

Организаторы опроса также выяснили, что недовольных состоянием европейско-американских отношений больше, чем "удовлетворенных". Кроме того, большинство европейцев считают, что Соединенные Штаты доминируют в трансатлантических отношениях, и не верят, что у Брюсселя есть самостоятельная и независимая стратегия, служащая европейским интересам и не подчиненная Вашингтону.

Исследовательский центр Global Times проводил опрос на 12 языках, задавая вопросы постоянным жителям 13 европейских государств и Турции, находящейся на стыке Европы и Азии. Возраст респондентов – 18 лет и старше. С 23 ноября по 22 декабря организаторы опроса получили 7536 ответов. В анкете было 44 вопроса о ситуации с безопасностью в Европе, о европейско-американских отношениях, а также о последствиях российско-украинского конфликта и о внутренней и внешней стратегии Европы.

Опрос проводился в следующих странах: Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Польша, Швеция, Бельгия, Швейцария, Греция, Венгрия, Сербия, Литва и Турция.

Трансатлантические отношения

Среди участников исследования из 14 стран 39% считают, что США "доминируют" в двусторонних отношениях с другими государствами, а 23% полагают, что у них есть "равноправное партнерство" с США. 12% верят, что их страны обладают "полной независимостью и автономией".

По поводу отношений между Европой и США 32% респондентов считают, что Соединенные Штаты доминируют в них, а 30% полагают, что между Европой и США существует равноправное партнерство. Менее 10% участников исследования верят, что Европа полностью доминирует или обладает полной независимостью и автономией в этих отношениях.

В ходе опроса выяснилось, что в среднем 32% участников "не удовлетворены" состоянием отношений между своими странами и США. 39% относятся к ним "нейтрально", а 29% выражают "удовлетворение". Что касается европейско-американских отношений в целом, то 31% ими "не удовлетворено", 40% относятся к ним "нейтрально", а 29% "удовлетворены".

В целом людей, недовольных отношениями с США, немного больше, чем тех, кто ими удовлетворен. По словам аналитиков, это показывает, что большинство европейцев сталкивается с дилеммой, отвечая на такой вопрос. С одной стороны, Соединенные Штаты часто третируют европейские страны и вмешиваются во внутренние дела Европы. А с другой, европейцы считают, что их страны слишком слабы или слишком малы, и не смогут выдержать мощные кризисы и геополитические конфликты, из-за чего им приходится полагаться на внешнюю силу или на сверхдержаву с похожей идеологией и ценностями, дабы обеспечить собственную безопасность во все более неспокойном мире.

Но отвечая на вопросы о будущем отношений своих стран с США, 30% поддержали существующее положение дел, 28% заявили, что им следует теснее сближаться с США, а 22% говорили о необходимости в большей независимости и самостоятельности.

Из 14 опрошенных стран самые проамериканские настроения царят в Польше. 60% польских респондентов заявили, что удовлетворены двусторонними отношениями с США, а 56% считают, что их стране в будущем следует формировать более тесные связи с Америкой. 31% участников опроса из Франции, 37% из Греции, 34% из Турции полагают, что им в перспективе нужно больше независимости в этих двусторонних связях.

По словам аналитиков, Польша выиграла от антироссийской стратегии США и от своих давних исторических проблем с Россией. Поэтому некоторые государства, у которых схожая с Польшей история, будут приветствовать американское присутствие, сдерживающее Россию на континенте. Но крупные страны с мощной экономикой, которым принадлежит ведущая роль в Евросоюзе (Франция, Германия), чувствуют конкурентную составляющую в европейско-американских отношениях, и поэтому там больше людей, надеющихся на усиление самостоятельности ЕС. А такие государства как Греция, Венгрия, Сербия и Турция, у которых более прочные связи с Россией и есть культурные отличия от ведущих западных держав, станут с еще большей опаской подходить к партнерству с США.

О российско-украинском конфликте

Российско-украинский конфликт – это тот вопрос, который в данный момент вызывает наибольшую обеспокоенность у европейцев. В ходе опроса выяснилось, что 33% респондентов считают, что Соединенные Штаты играют в украинском кризисе негативную роль, а 28% говорят, что их впечатление о США с начала конфликта ухудшилось. 49% участников опроса полагают, что реакция Вашингтона на российско-украинский конфликт будет иметь очень негативные или довольно негативные последствия для европейской экономики.

Авторы опроса также выяснили: 26% респондентов считают, что европейские государства поступили "неразумно", введя по примеру США санкции против России из-за кризиса на Украине. 23% заявили, что европейцев принудили к участию в санкциях, а 24% назвали санкции "целесообразными".

В таких странах как Греция, Венгрия, Сербия и Турция людей, которым не по душе роль США в этом кризисе, явно больше, чем тех, кто выступает на стороне Америки. Между тем, некоторые из них являются членами Евросоюза, Сербия подает заявку на членство, а Турция входит в НАТО, в связи с чем они в определённой мере играют особую роль в трехсторонних отношениях ЕС, США и России.

Эксперт Чжан Чао (Zhang Chao) из Института европейских исследований при Китайской академии общественных наук рассказал в воскресенье Global Times, что российско-украинский конфликт создает новые стимулы для развития связей между Европой и США. Опрос подтверждает эту точку зрения. Хотя большинство европейцев не удовлетворены ролью США в Европе, нынешняя ситуация вынуждает их идти на сближение с США. Опрос также показал, что большинство европейцев почувствовало ущерб, причиненный антироссийскими санкциями.

Результаты опроса отражают настроения европейского общества, которые формируются под воздействием текущей ситуации, рассказал в воскресенье Global Times директор департамента изучения Европы Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь (Cui Hongjian).

"Европейцы чувствуют, что угроза прямо перед ними, и они непосредственно ощущают давление кризиса. Поэтому они вряд ли будут думать о будущем в полной мере разумно, и вряд ли станут преодолевать кризис самостоятельно в такой чрезвычайной ситуации", – объяснил Цуй.

Говоря о том, как сегодняшнее общественное мнение может повлиять на будущее отношений между Европой, США и Россией, Цуй отметил, что это будет зависеть от исхода конфликта на Украине и от того, как США и НАТО используют сегодняшнее общественное мнение и сложившуюся обстановку.

По словам эксперта, очень сложно прогнозировать перспективы развития отношений между Европой, США и Россией, поскольку на них может повлиять ситуация на поле боя, дипломатические последствия и соотношение интересов. "Например, если сначала будет прекращение огня, общество захочет урегулировать эту проблему дипломатическими средствами, а не военными. Поэтому оно будет меньше полагаться на США и НАТО", – объяснил ученый.

По данным опроса, 37% участников из 14 стран считают, что российско-украинский конфликт закончится в 2023 году.

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