США сделали Европе "прививку натофилии" из-за страха перед Россией

Cumhuriyet: мишенью новой совместной декларации НАТО и ЕС стали Россия и Китай

Совместная декларация между НАТО и ЕС — не что иное, как навязывание американской стратегии европейцам, пишет Cumhuriyet. Европа не должна стать автономным регионом, особенно в военном плане. Иначе кто будет поддерживать антироссийскую политику Вашингтона?

Мехмет Али Гюллер

В центре глобальной политики администрации Байдена была "трансатлантическая реставрация". Ведь для империалистических США возможность сохранять свои претензии и в XXI веке зависела от способности сдержать Китай. С точки зрения балансов сил путь к тому, чтобы сделать это, лежал через формирование обширнейшей коалиции против Китая (даже Китая плюс России).

ЕС же, напротив, особенно с 2014 года, начал открыто стремиться к стратегической автономии. Эта автономия означала сотрудничество ЕС с Китаем и Россией на основе их интересов независимо от США. В рамках этой цели дуэт Германия – Франция стал включать в повестку дня вопрос независимой обороны ЕС и создания европейской армии.

Ценность НАТО для США

И вот США используют украинский кризис в качестве способа "трансатлантической реставрации" в отношениях с ЕС. Для этого в случае необходимости военные действия будут идти "до последнего украинца".

США таким образом смогут развернуть на территории ЕС деятельность против России, которую они объявили угрозой, затормозить стремление Германии и Франции к стратегической автономии и интегрировать Евросоюз в свою стратегию против Китая.

Для империалистических США НАТО была средством контроля над странами-членами. С обязательствами в рамках НАТО государства должны были позиционировать себя в соответствии с интересами США, а не своих собственных национальных стратегий.

В новых условиях, когда американская гегемония ослабевает и как следствие трансатлантические связи — тоже, США вновь используют НАТО как инструмент.

В этих целях США рассчитывают как расширить НАТО, так и укрепить связи между странами – членами альянса в рамках новой угрозы. В этом на самом деле и заключается концепция НАТО до 2030 года. Усмирение участников альянса в соответствии с американской стратегией, через объявление Китая главным противником, а России — близкой угрозой.

Связь ЕС – США

По этой причине США надели на ЕС новый ошейник НАТО. 10 января 2023 года была подписана третья по счету совместная декларация между НАТО и ЕС. Документ из 14 пунктов, подписанный генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, превосходит по содержанию и основной цели совместные декларации, заключенные в 2016 году в Варшаве и в 2018 году в Брюсселе.

Главная цель совместной декларации НАТО и ЕС, которую можно резюмировать как "реставрация трансатлантического партнерства против Китая и России", заключается в том, чтобы привить ЕС натофилию и нивелировать его стремление к стратегической автономии.

Декларация предполагает реализацию этой цели шаг за шагом. В первую очередь Россия и Китай становятся мишенью, как в стратегической концепции НАТО. Проводится мысль о том, что Россия "подрывает европейскую безопасность" и необходимо "ответить на растущие претензии" Китая. А далее выдвигаются следующие тезисы.

— Хрупкость европейской безопасности играет на руку стратегическим противникам, закладывает основу для террористических организаций.

— Поэтому связи ЕС и США имеют большое значение.

— Крепкая европейская оборона важна, но только в дополнение к НАТО.

— Основным инструментом евроатлантической коллективной обороны является НАТО.

Собственно говоря, генеральный секретарь НАТО Столтенберг в своем заявлении после подписания тоже указал на этот принцип: "Этой декларацией мы ясно дали понять, что НАТО продолжит оставаться фундаментом евроатлантической безопасности".

Подействует ли прививка натофилии?

Тем не менее главный вопрос заключается в следующем: подействует ли эта прививка натофилии Евросоюзу со стороны США?

Несмотря на условия, созданные украинским кризисом, ни в Берлине, ни в Париже поиски "стратегической автономии" не закончились.

Откажется ли Франция, констатировавшая "смерть мозга НАТО", от цели создания европейской армии? Откажется ли Германия от искомого стратегического партнерства с Китаем, в то время как он является крупнейшим торговым партнером ЕС?