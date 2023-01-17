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Военное обозрение

Появилось первое видео применения ВСУ французской гаубицы TRF1

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Источник изображения: topwar.ru

Запад насыщает киевский режим разносортной боевой техникой, надеясь компенсировать существенные потери в матчасти, которые понесла украинская армия, лишившись, в частности, значительной части парка советских артиллерийских систем.

В целях восполнения арсенала в сентябре Киев закупил французские 155-мм гаубицы TRF1. 12 декабря ВСУ получили первые шесть пушек из 15 обещанных к передаче Парижем. В сети появилось видео их применения на фронте в районе Артёмовска, который штурмуется российскими войсками.

TRF1 производились в 1984-1993 годах. Всего для французской армии было выпущено чуть больше сотни систем. В последующем данные пушки заменялись самоходными гаубицами CAESAR. Последние TRF1 находились на вооружении 5-го полка морпехов, размещённого в Джибути, и были сняты с вооружения в апреле 2022 года.

TRF1 благодаря наличию собственной силовой установки способны передвигаться самостоятельно с небольшой скоростью, подобно уже переданным ВСУ из Италии гаубицам FH70. В целом TRF1 стоят в одном ряду с прочей буксируемой артиллерией НАТО, уже поставленной в незалежную. Однако, судя по видео, полученные ВСУ французские пушки снаряжены значительно упрощающей стрельбу системой управления огнём, что не часто случается при передаче киевскому режиму ствольной артиллерии. Поставки TRF1 производятся на коммерческой основе, этим и объясняется их оборудование СУО.

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Страны
Джибути
Италия
Украина
Продукция
CAESAR САУ
Проекты
NATO
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