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ТАСС

В Сербии заявили о запрете гражданам участвовать в конфликте на Украине

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Сербские военнослужащие на церемонии открытия учений "Славянское братство"
Сербские военнослужащие на церемонии открытия учений "Славянское братство".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Министр обороны республики отметил, что хотел бы видеть стабилизацию ситуации в мире и на Украине в частности

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Сербские добровольцы будут отвечать перед законом за участие в конфликте на Украине. Об этом заявил в понедельник вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич.

"Наши спецслужбы - и военные, и гражданские - следят и анализируют все данные, не могу сказать вам что-то новое. Наше государство ясно запрещает участие граждан Сербии в любом конфликте в других странах, так что это повлечет правовые последствия, когда они [добровольцы] смогут отвечать перед государственными органами Республики Сербия", - сказал он.

Вучевич отметил, что хотел бы видеть стабилизацию ситуации в мире и на Украине в частности, "прекращение братоубийственной войны двух славянских православных народов". "А храбрых людей мы всегда ждем в Армии Сербии и МВД Сербии", - добавил он.

Ранее советник Госдепартамента США Дерек Шолле в ходе визита в Белград заявил, что деятельность ЧВК "Вагнер" вызывает беспокойство у властей США, в связи с чем Вашингтон ведет работу по нейтрализации ее деятельности. Американская газета Politico в своем материале, опубликованном 9 января, утверждала, что вашингтонская администрация активизирует сбор данных о деятельности ЧВК "Вагнер", в том числе якобы в Сербии и Центрально-Африканской Республике. Как утверждается в материале со ссылкой на сведения, полученные из дипломатической переписки, "должностные лица США все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины". 

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Страны
Сербия
США
Украина
Проекты
ЧВК
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