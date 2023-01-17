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ТАСС

"Ижмех" готов к серийному производству компактного пистолета Лебедева

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Модульный пистолет Лебедева
Модульный пистолет Лебедева.
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

Завод провел квалификационные испытания модульных пистолетов Лебедева в интересах Росгвардии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ижевский механический завод (ИМЗ, "Ижмех", входит в концерн "Калашников") готов серийно производить пистолет Лебедева компактный (ПЛК). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба концерна.

"АО "Ижевский механический завод" (концерн "Калашников") подвело итоги 2022 года. Предприятие досрочно выполнило государственные оборонные контракты по поставкам пистолетов Ярыгина российским силовым ведомствам, успешно провело квалификационные испытания компактного пистолета ПЛК в интересах МВД России, подтвердив готовность ИМЗ к серийному производству новинки", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в концерне, завод провел квалификационные испытания модульных пистолетов Лебедева (МПЛ и МПЛ-1) в интересах Росгвардии, а также гражданских новинок на базе этого пистолета: травматического ПЛК-Т и спортивной модификации Иж-182. Также на ИМЗ приступили к освоению производства пистолетов "Удав", разработанных в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Калашников").

В пресс-службе концерна также сообщили о завершении разработки прототипов двух новых пневматических спортивных пистолетов МР-674К и МР-675К калибра 4,5 мм.

Разработка линейки пистолетов Лебедева началась в 2014 году. ПЛК предназначен для замены легендарного пистолета Макарова (ПМ), а пистолет МПЛ для замены в подразделениях Росгвардии пистолета Ярыгина 6П35. В 2021 году ПЛК принят на вооружение МВД РФ, а МПЛ и МПЛ-1 - на вооружение Росгвардии. В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин наградил создателя линейки пистолетов Лебедева, ведущего инженера-конструктора ИМЗ Дмитрия Лебедева, орденом "За военные заслуги". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МР-443
Компании
Росгвардия
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Путин Владимир
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