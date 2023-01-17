Французская армия заказала модернизированные танки Leclerc XLR с повышенной защитой

Leclerc XLR Leclerc XLR

Во Франции с 2019 года реализуется масштабная программа перевооружения армии. В частности, планируется поставить в войска 1872 единицы многоцелевого колёсного БТР Griffon, 300 разведывательных бронемашин Jaguar и 200 модернизированных танков Leclerc.

Усовершенствованная версия ОБТ получила обозначение Leclerc XLR. Как сообщают в компании Nexter, отвечающей за проведение работ, 29 декабря 2022 года Минобороны страны заказало 50 модернизированных танков. Первый прототип был передан военным в конце 2022 года; в настоящее время ведутся квалификационные испытания. Первые 18 машин планируется поставить армии в 2023 году, а полностью закрыть программу по обновлению 200 ОБТ предполагается в 2029 году.

Возможности защиты и атаки танка подняты на высочайший уровень

- отмечает подрядчик.

Как указывается, модернизированные машины получат усиленную защиту от мин и [противотанковых] ракет; дистанционно управляемый боевой модуль с 7,62-мм пулемётом для боя в городских условиях; новую систему управления огнем с возможностью стрельбы боеприпасами с программируемым действием или триггером [подрыв по команде].

При этом основной калибр танка – 120-мм гладкоствольная пушка – останется прежним, как и состав экипажа из трёх человек.