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В России рассказали о характеристиках «торпеды Судного дня»

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Океанская многоцелевая система «Посейдон»
Океанская многоцелевая система «Посейдон».
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Российские ядерные торпеды «Посейдон», считающиеся оружием Судного дня, невозможно перехватить существующими средствами поражения. О характеристиках автономного необитаемого подводного аппарата рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Известиями».

По его словам, «Посейдоны» предназначены для ударов по побережью потенциального противника ядерным зарядом повышенной мощности. Этот аппарат может разрушать объекты противника в случае масштабной ядерной войны.

Аналитик подчеркнул, что за счет ядерной энергетической установки «Посейдон» может доставить заряд на любую дальность, а глубина аппарата исключает возможность его перехвата.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в России изготовлен первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки (АПЛ) «Белгород». В январе экипаж АПЛ завершил серию бросковых испытаний макета ядерной торпеды «Посейдон».

В июле 2022 года «Севмаш» передал Военно-морскому флоту России АПЛ специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852, которая станет носителем «Посейдонов».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Севмаш
Проекты
Ядерный щит
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