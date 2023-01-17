Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт подает в отставку

Берлин. 16 января. ИНТЕРФАКС - Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в понедельник уведомила канцлера Германии Олафа Шольца о желании покинуть пост, сообщает Bloomberg.

"Сегодня я попросила канцлера освободить меня от исполнения этих обязанностей", - приводит агентство слова из заявления Ламбрехт.

В свою очередь "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг" отмечает, что пока неизвестно, кто сменит Ламбрехт на посту министра обороны. В частности, среди ее возможных преемников называли сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, министра труда Хубертуса Хайля и уполномоченную бундестага по делам военнослужащих Еву Хёгль.

Издание отмечает, что работа Ламбрехт на посту министра обороны уже несколько месяцев подвергали критике, в том числе из-за медленных закупок оборудования для бундесвера и нехватки опыта.