ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа

Размер такой площадки сопоставим с проектом "Новатэка" в Белокаменке для "Арктик СПГ - 2", отметил глава компании Алексей Рахманов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) готова реализовать проект плавучего космодрома в случае появления такого заказа, сообщил в интервью на официальном сайте ОСК глава компании Алексей Рахманов.

"Строить-то мы будем, но как только нам его закажут. Вопрос - есть ли заказ. Ответ - нет у нас заказа", - сказал он.

Рахманов отметил, что размер такой площадки сопоставим с проектом "Новатэка" в Белокаменке для "Арктик СПГ - 2". Также проект может стать прототипом для плавучих сооружений стоечного типа с точки зрения концепции футуризма.

"Может, дело дойдет и до городов. Потому что, как оказалось, лимитов для этой технологии строительства бетонных несущих сооружений с точки зрения веса нет. Они могут отдельно строиться, привозиться на точку, спускаться на воду, а потом, как кубики, соединяться в единое целое и спокойно дрейфовать в любом направлении. Либо стоять на месте, либо быть погруженными на твердое основание", - пояснил Рахманов.

На подобных плавучих площадках возможно размещать социальные объекты инфраструктуры городов в будущем, добавил глава ОСК.