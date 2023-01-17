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ТАСС

ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа

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Президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов
Президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Размер такой площадки сопоставим с проектом "Новатэка" в Белокаменке для "Арктик СПГ - 2", отметил глава компании Алексей Рахманов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) готова реализовать проект плавучего космодрома в случае появления такого заказа, сообщил в интервью на официальном сайте ОСК глава компании Алексей Рахманов.

"Строить-то мы будем, но как только нам его закажут. Вопрос - есть ли заказ. Ответ - нет у нас заказа", - сказал он.

Рахманов отметил, что размер такой площадки сопоставим с проектом "Новатэка" в Белокаменке для "Арктик СПГ - 2". Также проект может стать прототипом для плавучих сооружений стоечного типа с точки зрения концепции футуризма.

"Может, дело дойдет и до городов. Потому что, как оказалось, лимитов для этой технологии строительства бетонных несущих сооружений с точки зрения веса нет. Они могут отдельно строиться, привозиться на точку, спускаться на воду, а потом, как кубики, соединяться в единое целое и спокойно дрейфовать в любом направлении. Либо стоять на месте, либо быть погруженными на твердое основание", - пояснил Рахманов.

На подобных плавучих площадках возможно размещать социальные объекты инфраструктуры городов в будущем, добавил глава ОСК. 

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Проекты
Арктика
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1 комментарий
№1
17.01.2023 12:32
У вас есть "Морской старт". С 2014 года не востребован. Санкции-с.
И до этого всего по паре пусков в год было. А сейчас и этого не получится. (Не говоря о том, сколько лет будут строить).
Так чего ещё надо? Только деньги попилить?
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