Американский аналитик назвал причины необходимости передачи танков M1 Abrams Украине

Источник изображения: topwar.ru

Власти США должны предоставить Украине танки M1 Abrams. Это существенно приблизит успех ВСУ в противостоянии с Россией, считает автор 19fortyfive Майкл Рубин.

Между тем, ранее в Пентагоне отметили ошибочность стремления Украины обзавестись танками Abrams. По мнению американских военных, украинской армии будет очень сложно обслуживать данные танки, эксплуатировать их, а также оплачивать высокие расходы топлива. По мнению чиновников Пентагона, сейчас киевскому режиму лучше сосредоточить внимание на отремонтированных советских танках Т-72.

Однако Майкл Рубин подчеркивает, что Вашингтон должен передать Киеву несколько десятков или даже сотен Abrams, и это никак не препятствует использованию и танков Т-72. Аналитик подчеркивает, что даже если передать Украине 200 танков Abrams, на обороноспособности США это никак не отразится, а ситуацию на поле боя может изменить весьма существенно.

По утверждению Рубина, танки могут помочь украинской армии перейти в наступление в Донбассе. При этом аналитик признает наличие определенных недостатков у американских танков. Но эти проблемы, включая и высокий расход топлива, куда менее существенны, чем гибель украинских солдат, пишет Рубин, ссылаясь на слова советника украинского военного ведомства.

Американский аналитик подчеркивает, что успех Украины в боевых действиях должен рассматриваться США как очень важный национальный интерес страны. Кроме того, Рубин обращается и к проблеме взаимоотношений с Турцией: он считает, что успех в украинском конфликте прекратит шантаж США и НАТО со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Рубин также пишет, что США смогут проверить реальную боевую эффективность своих танков в противостоянии не с иракскими или сирийскими формированиями, а с регулярной российской армией. Правда, аналитик забывает добавить, что если эффективность американских танков окажется под вопросом, то будет нанесен большой имиджевый удар по военно-промышленному комплексу США. Вероятно, об этом тоже думают в Белом доме, отказывая Украине в приобретении американских боевых машин.