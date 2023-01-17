Минобороны Германии продолжает поставки вооружений ВС Украины

ЦАМТО, 16 января. МО Германии 13 января в очередной раз обновило данные о поставках ВСУ оборудования, систем вооружения и нелетальной помощи из состава ВС Германии, а также от компаний немецкого ОПК, финансируемых за счет средств федерального правительства на т.н. наращивание потенциала безопасности.

Финансирование инициативы по наращиванию потенциала безопасности на 2023 год составляет в общей сложности 2,2 млрд. евро (2 млрд. евро в 2022 году). Данные средства будут направлены, в первую очередь, на поддержку Украины, а также использованы для финансирования взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), который используется для возмещения государствам-членам ЕС затрат, понесенных ими при оказании поддержки Украине.

Так, МО Германии подтвердило поставку ВС Украины в течение последней недели 4 бронированных инженерных машин разминирования на танковом шасси, 4 мобильных защищенных систем разминирования, 95 внедорожников пограничной охраны (ранее поставлены 85), 168 мобильных полевых обогревателей (ранее поставлены 48).

В перечень переданной Украине техники и вооружений на текущий момент также входят:

20 ракетных установок на пикапах с 2000 ракетами калибра 70 мм

15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2

13 тяжелых танковых тягачей M1070 Oshkosh

7 гусеничных дистанционно управляемых машин THEMIS для задач поддержки

143 пикапа

216 генераторов

35 грузовиков 8х8 с системой погрузки

26 разведывательных БЛА

36 санитарных машин

36 400 шерстяных одеял

12 большегрузных прицепов

55 средств обнаружения и подавления для защиты от БЛА

30 систем обнаружения БЛА

6 вилочных погрузчиков

ЗУР IRIS-T SLM

60 000 боеприпасов калибра 40 мм

18 500 боеприпасов калибра 155 мм

18 грузовиков 8х8 с системой погрузки

50 бронированных машин "Динго" класса MRAP

3 танковых мостоукладчика BEAVER

10 беспилотных надводных катеров

14 тыс. спальных мешков

запчасти для вертолетов Ми-24

боеприпасы для РСЗО MARS II

запчасти к пулеметам М2

30 пулеметов MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин

20 устройств расширения диапазона для систем противодействия БЛА

17 тяжелых и средних мостоукладчиков

5 реактивных систем залпового огня MARS II с боеприпасами

14 ед. 155-мм самоходных гаубиц Panzerhaubitze-2000 (совместно с Нидерландами)

ЗРК IRIS-T SLM

200 палаток

116 000 зимних курток

80 000 зимних брюк

240 000 зимних шапок

100 000 аптечек первой помощи

405 000 комплектов дневного рациона

13 500 снарядов калибра 155 мм

67 холодильников для медицинских материалов

РЛС артиллерийской разведки COBRA

4000 учебных боеприпасов для зенитных самоходных установок

54 бронетранспортера M113 (из состава ВС Дании, модернизация финансируется Германией)

53 000 боеприпасов для зенитных самоходных установок

20 лазерных целеуказателей

3000 ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 с 900 прицельно-пусковыми устройствами

14 900 противотанковых мин

500 ПЗРК "Стингер"

2700 ПЗРК "Стрела"

22 млн. патронов к стрелковому оружию

50 ракет для поражения укрепленных сооружений

100 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами

10 0000 ручных гранат

5300 зарядов взрывчатого вещества

100 000 м детонирующего шнура и 100 тыс.детонаторов

350 000 взрывателей

10 переносных устройств противодействия БЛА

100 автоматических инжекторов

28 000 боевых шлемов

15 паллет (поддонов) военного обмундирования

280 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники)

6 паллет (поддонов) материалов для обезвреживания взрывоопасных предметов

125 бинокулярных оптических приборов

1200 больничных коек

18 паллет (поддонов) медицинских материалов, 60 хирургических светильников

защитная одежда, хирургические маски

600 защитных очков

1 система РЭБ

3000 полевых телефонов с 5000 барабанами кабеля и ремнями для переноски

1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией)

353 пары очков ночного видения

12 системы противодействия БЛА

165 биноклей

медицинские материалы (среди прочего рюкзаки, компрессионные бинты)

38 лазерных дальномеров

дизельное топливо и бензин (постоянные поставки)

10 тонн реагента AdBlue

500 медицинских средств для остановки кровотечения

запчасти для МиГ-29

30 защищенных автомобилей

80 пикапов

7944 ед. гранатометов RGW-90 Matador

6 передвижных дезактивационных машин HEP-70, включая обеззараживающие материалы

10 бронеавтомобилей HMMWV (8 шасси с РЛС обнаружения наземных целей, 2 РЭБ/противодействия БЛА)

7 комплектов постановки помех радиосвязи

8 мобильных РЛС обнаружения наземных целей и тепловизионных камер

4 мобильные защищенные системы разминирования

1 высокочастотная установка с оборудованием.

В список вооружений, находящихся в стадии подготовки к передаче (доставки), в течение последней недели были дополнительно включены:

40 боевых машин пехоты "Мардер" с боеприпасами (из числа находящихся на хранении ВС Германии и компаний-производителей)

ЗРК "Пэтриот" с ракетами

100 000 аптечек первой помощи

На текущий момент в этот перечень также входят:

114 разведывательных БЛА

26 ед. 15-тонных грузовиков с системой погрузки

17 мобильных полевых обогревателей

2 автомашины пикап

18 ед. 155-мм самоходных гаубиц RCH-155 (Remotely Controlled Howitzer 155),

90 систем обнаружения БЛА

2 палаточных ангара

7 грузовиков 8х6 с системой погрузки

7 ед. 30-мм зенитных самоходных установок "Гепард"

7 гусеничных дистанционно управляемых машин THEMIS для задач поддержки

6 мобильных защищенных систем разминирования

ЗУР IRIS-T SLM

38 машин разминирования на танковом шасси

3 мобильные, дистанционно управляемые бронированные системы разминирования

5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах)

405 внедорожников пограничной охраны

1100 снарядов калибра 155 мм

156 000 боеприпасов калибра 40 мм

5 бронированных инженерных машин

3 тяжелых и средних мостоукладчика

16 ед. 155-мм самоходных гаубиц Zuzana-2 (совместно с Данией и Норвегией)

78 большегрузных прицепов

3 ЗРК IRIS-T SLM

12 сканеров частот связи/постановщиков помех

полевой госпиталь

20 устройств расширения диапазона для систем противодействия БЛА

14 автопоездов и 14 полуприцепов

2 тягача и 4 прицепа

22 разведывательных БЛА

10 защищенных автомобилей

система дезактивации транспортных средств

5032 переносных средства противотанковой борьбы

200 грузовиков

13 танковых мостоукладчиков BIBER (BEAVER).

Как заявлено, общая стоимость индивидуальных лицензий, выданных федеральным правительством на экспорт Украине товаров военного назначения в период с 1 января 2022 года по 9 января 2023 года, составляет 2,2457 млрд. евро. Чтобы ускорить обработку определенных поставок, федеральное правительство ранее упростило некоторые процедуры лицензирования.