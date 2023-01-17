Войти
РИА Новости

Балицкий рассказал, когда ожидать освобождения Запорожья "в полном объеме"

396
0
0
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Балицкий: полное освобождение Запорожской области от ВСУ может начаться весной

МОСКВА, 16 января/ Радио Sputnik. Освобождение оставшейся под контролем киевского режима части Запорожской области может начаться весной. Такое мнение высказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу "Крым 24".

"Верим в то, что весной, наверное, приступим к освобождению Запорожской области в полном объеме. Раньше – не думаю, что это может произойти. Мы знаем, какие силы нам противостоят, – весь коллективный Запад, который себя называет "цивилизованным"", – сказал Балицкий.

Он считает, что город Запорожье "быстро не получится взять".

"Нужны будут очень большие мероприятия. В борьбе за безопасные улицы придется много разминировать", – объяснил он.

Сейчас под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр региона – город Запорожье.

Ранее радио Sputnik сообщило, в течение какого срока жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
26.01.2021
АТР и Арктика – в центре внимания Пентагона
16.11.2020
В Роскосмосе объяснили регистрацию товарных знаков борьбой с недобросовестной конкуренцией
02.09.2020
Игра на нагибание
29.06.2020
На форуме "Армия-2020" продемонстрируют новейшее устройство подводной лазерной резки
16.04.2020
Песков: Путин не принимал решение о привлечении врачей МО к борьбе с коронавирусом в РФ
06.02.2020
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
02.12.2019
Американский военный вертолет сбили старой советской ракетой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 16:04
  • 41986
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 11:41
  • 1
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52
  • 17.01 08:34
  • 6
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 17.01 02:34
  • 1
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова