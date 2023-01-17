Балицкий рассказал, когда ожидать освобождения Запорожья "в полном объеме"

Балицкий: полное освобождение Запорожской области от ВСУ может начаться весной

МОСКВА, 16 января/ Радио Sputnik. Освобождение оставшейся под контролем киевского режима части Запорожской области может начаться весной. Такое мнение высказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу "Крым 24".

"Верим в то, что весной, наверное, приступим к освобождению Запорожской области в полном объеме. Раньше – не думаю, что это может произойти. Мы знаем, какие силы нам противостоят, – весь коллективный Запад, который себя называет "цивилизованным"", – сказал Балицкий.

Он считает, что город Запорожье "быстро не получится взять".

"Нужны будут очень большие мероприятия. В борьбе за безопасные улицы придется много разминировать", – объяснил он.

Сейчас под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр региона – город Запорожье.

Ранее радио Sputnik сообщило, в течение какого срока жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли.