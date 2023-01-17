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РИА Новости

В Кремле опровергли слухи о конфликте между "Вагнером" и Минобороны

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Боец подразделения ЧВК "Вагнер" в Соледаре
Боец подразделения ЧВК "Вагнер" в Соледаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии конфликта между "Вагнером" и Минобороны

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Утверждения о "конфликте" между Минобороны и группой "Вагнер" - это продукция информационных манипуляций, которые устраивают наши противники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы думаем, что в основном этот конфликт существует в информационном пространстве. Страна должна знать, она знает своих героев, и она знает и героев, которые в наших вооруженных силах служат, и проявляют эти чудеса геройства, и знает героев из ЧВК "Вагнер": и те, и другие навсегда будут в нашей памяти", - сказал Песков журналистам.

По его словам, что утверждения о "конфликте" - продукт совершаемых противником информационных манипуляций. "Иногда устраивают наши информационные противники, иногда наши с вами друзья ведут себя так, что таких врагов не надо, поэтому к этому надо спокойно относиться, все делают общее дело, все воюют за родину. Вот так к этому и надо относиться", - объяснил Песков.

Рассказывая об освобождении Соледара в ДНР, Минобороны на прошлой неделе сообщило, что задача по штурму городских кварталов "была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер".

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Россия
Проекты
ИТ
ЧВК
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