В Кремле опровергли слухи о конфликте между "Вагнером" и Минобороны

Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии конфликта между "Вагнером" и Минобороны

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Утверждения о "конфликте" между Минобороны и группой "Вагнер" - это продукция информационных манипуляций, которые устраивают наши противники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы думаем, что в основном этот конфликт существует в информационном пространстве. Страна должна знать, она знает своих героев, и она знает и героев, которые в наших вооруженных силах служат, и проявляют эти чудеса геройства, и знает героев из ЧВК "Вагнер": и те, и другие навсегда будут в нашей памяти", - сказал Песков журналистам.

По его словам, что утверждения о "конфликте" - продукт совершаемых противником информационных манипуляций. "Иногда устраивают наши информационные противники, иногда наши с вами друзья ведут себя так, что таких врагов не надо, поэтому к этому надо спокойно относиться, все делают общее дело, все воюют за родину. Вот так к этому и надо относиться", - объяснил Песков.

Рассказывая об освобождении Соледара в ДНР, Минобороны на прошлой неделе сообщило, что задача по штурму городских кварталов "была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер".