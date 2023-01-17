Песков: западные поставки бронетехники Киеву не способны изменить ситуацию на земле

По словам пресс-секретаря президента, "эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Западные поставки тяжелой бронетехники Украине не способны изменить ситуацию на земле, "эти танки горят и будут гореть", заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Изменить это ничего не сможет, - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать намерение стран Европы поставить Украине свою бронетехнику. - Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты".

В частности, отвечая на вопрос о решении Великобритании отправить Украине танки Challenger 2, Песков подчеркнул, что подобные действия способны "затянуть всю историю и доставить больше бед государству Украина". "Оцениваем и воспринимаем [подобное решение] весьма негативно, мы не скрываем нашего отношения. Великобритания, другие европейские страны, Польша и так далее, которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставке нового, более совершенного технологического военного оборудования для Украины, не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять", - указал представитель Кремля.

По его словам, Москва сомневается, что западные страны "как-то заботятся о судьбах людей, которые живут на Украине, и об их будущем". "Они используют просто эту страну как инструмент для достижения своих антироссийских целей", - подчеркнул Песков.

В воскресенье Великобритания заявила о решении передать в ближайшие недели Украине 14 танков Challenger 2. 6 января США объявили о выделении Киеву очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC.