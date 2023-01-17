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Песков назвал падение ракеты в Днепропетровске результатом работы ПВО Украины

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Песков: Украина уже сообщала о том, что обрушение дома в Днепре стало следствием попадания ракеты ПВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 16 января, назвал падение ракеты в Днепропетровске результатом работы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.


«Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контр-ракет противовоздушной обороны», — сказал он журналистам.

Песков добавил, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

«Удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным», — уточнил пресс-секретарь президента.

Ранее, 15 января, советник офиса украинского президента Алексей Арестович признал, что приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракета была сбита системой ПВО Украины. Сбитый украинскими националистами снаряд взорвался после падения в подъезд здания.

14 января министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры страны в нескольких областях. Речь идет о Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.


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