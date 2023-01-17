Экономист рассказал о последствиях для Парижа после оглашения реальной цены помощи Киеву

По мнению директора по исследованиям Высшей школы исследований по социальным наукам Франции Жака Сапира, страна может столкнуться с политическими последствиями

ПАРИЖ, 16 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Общие расходы на поддержку Украины сейчас продолжают расти; Франция столкнется с политическими последствиями, когда граждане узнают реальную стоимость этой политики. Об этом заявил корреспонденту ТАСС директор по исследованиям Высшей школы исследований по социальным наукам (EHESS) Франции Жак Сапир.

"Сегодня очень трудно определить, сколько Франция выделила Украине, - заявил собеседник агентства, отметив, что имеет в виду реально потраченные суммы, а не публичные обещания. - Пока у меня нет впечатления, что эти траты очень значительны - вероятно, от €2 до €3 миллиардов на все расходы вместе взятые, включая гуманитарную помощь. Но они могут быстро увеличиться, что приведет к неприятным политическим последствиям во Франции, когда станет известна общая сумма".

При этом сейчас, утверждает эксперт, остро стоит вопрос выживания украинской экономики в принципе, учитывая, что "ВВП рухнул на 35-45%, а налоговые поступления снизились еще больше". Он также указал на большие затраты как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах, вызванные разрушением мостов, железнодорожной и энергетической инфраструктуры. "Даже в условиях урезания до минимума всех расходов на фоне боевых действий украинскому правительству потребуется около 35-50 млрд евро [в 2023 году] <...> без учета военных расходов", - констатировал он.

Эксперт предположил, что если США возьмут на себя большую часть военной помощи, то европейским странам придется покрывать социальные и гуманитарные потребности Украины. Для Франции эта сумма, по его оценке, должна будет составить от €7 до €10 млрд, то есть до 4,5% ВВП страны. Она "не кажется экстраординарной", однако накладывается на усилия Парижа по борьбе с инфляцией, указывает Сапир. При этом, по его словам, такая сумма была бы посильна для Парижа, если бы помощь потребовалось выделять только в 2023 году, но такая необходимость может сохраняться несколько лет.

"Отсюда возникает вопрос, сможет ли и захочет ли Франция выделять такие суммы на выживание украинской экономики. Теоретически, если французы смирятся с падением своего уровня жизни, это действительно может произойти. На практике, учитывая "усталость" от этой войны и безусловную поддержку Украины, можно сомневаться в наличии такого желания у населения Франции, а значит, в конечном итоге и у ее правительства. Украина - не Франция, и все более сильное нежелание может быстро стать очевидным уже весной 2023 года", - пояснил он, отметив, что с аналогичной дилеммой сталкиваются власти Германии, Италии и Испании.

"Даже если в ближайшие несколько месяцев на Украине будет достигнуто прекращение огня, это не будет означать, что экономика восстановится - особенно после разрушения инфраструктуры, - и финансовые трудности останутся прежними, по крайней мере, до 2024 года. Именно поэтому, скорее всего, европейские правительства не сдержат своих обещаний и постараются отстраниться от украинской "проблемы", - считает Сапир.