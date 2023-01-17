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Генерал Милли рассказал о новой программе подготовки ВСУ в Европе

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Председатель объединённого комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединённого комитета начальников штабов, генерал Марк Милли.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Генерал Милли: США будут готовить ВСУ для крупного наступления

В воскресенье США начали реализацию новой обширной программы подготовки украинских войск, которая призвана позволить им противостоять наступлению России, рассказал WP генерал Милли. Обучение пройдут около 500 бойцов ВСУ.

Дэн Ламот (Dan Lamothe)

В воскресенье, 15 января, Пентагон сообщил, что вооруженные силы США начали реализацию расширенной, более сложной программы подготовки украинских войск, которая ориентирована на ведение крупномасштабных боев и которая призвана укрепить способность Киева противостоять наступлению российских войск.

Во время перелета из Вашингтона в Европу председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что подготовка украинских военных началась в воскресенье, 15 января, на тренировочном полигоне в Графенвере, и что она продолжился пять-шесть недель. Около 500 солдат пройдут первоначальную фазу обучения, ориентированную на так называемые общевойсковые бои, в которых танки, артиллерия, боевые машины и другое оружие действуют сообща, чтобы нанести максимальный ущерб противнику.

"Мы хотим, чтобы у украинцев была возможность успешно оборонять свою страну, – заявил в интервью генерал Марк Милли. – Украинцы всего лишь защищают себя, они пытаются освободить занятые Россией территории".

Эта программа подготовки, о планировании которой стало известно в конце прошлого года, стартовала 15 января. Тем временем Соединенные Штаты и их союзники продолжают поставлять Украине все больше вооружений, которые та сможет применить в рамках ожидаемого контрнаступления в ближайшие месяцы. Шестого января администрация Байдена одобрила отправку оружия на сумму три миллиарда долларов, что станет самой крупной партией оружия, отправленного на Украину с момента начала российской специальной операции. Администрация добивается сотрудничества от других союзников, чтобы те тоже отправляли Киеву такое оружие. В новый американский пакет военной помощи войдут 50 боевых машин пехоты "Брэдли" и самоходная гаубичная артиллерия.

Другие страны, включая Великобританию, Польшу и Францию, пообещали предоставить дополнительное вооружение, в том числе боевые танки. Украина убедила Германию сделать то же самое. По словам Милли, задача будет заключаться в том, чтобы определить, насколько быстро украинские военные будут обучены и готовы использовать всю новую военную технику. Ситуация смягчается тем, что некоторые украинские военные уже знакомы с другим бронетанковым вооружением, например, с танками Т-72.

"На это потребуется некоторое время, – сказал Милли. – Пять, шесть, семь, восемь недель, кто знает. Посмотрим, что будет дальше. Что касается степени неотложности, это нужно уже сейчас".

Генерал Милли планирует провести неделю в Европе, встречаясь со своими европейскими коллегами, наблюдая за ходом подготовки и посещая логистические комплексы, через которые проходят поставки оружия. Он также примет участие в запланированной конференции, в которой будут участвовать представители стран НАТО и украинские военные чиновники. В пятницу Милли и министр обороны США Ллойд Остин будут присутствовать на заседании контактной группы по Украине, в рамках которой страны, поддерживающие правительство в Киеве, обсуждают потребности Украины и выступают с предложениями о помощи, которую они могут оказать.

По словам Милли, первоочередной задачей Киева является поиск дополнительных средств противовоздушной обороны.

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Страны
Великобритания
Германия
Польша
Россия
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Украина
Франция
Продукция
Bradley
Т-72
Проекты
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