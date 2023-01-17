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В США назвали препятствие для отправки западных танков Киеву

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Challenger 2
Challenger 2.
Источник изображения: Фото: Reuters

Уничтожение танков Leopard 2 и Challenger 2 западного производства, которые получит Киев, может подорвать их международную репутацию. Препятствие для отправки этих машин на Украину назвало американское издание Military Watch.

Отмечается, что танки Leopard 2, которые применяла Турция в операциях против легковооруженных повстанцев в Сирии и Ираке, проявили себя очень плохо.

Вице-маршал авиации Королевских Военно-воздушных сил Великобритании Шон Белл подчеркнул, что для управления Challenger 2 необходима длительная подготовка. «Очень трудно понять, как украинцы выиграют от этого сегодня», — сказал он.

Британский танк получил нарезное орудие калибра 120 миллиметров, которое считается устаревшим и несовместимым с основными типами современных боеприпасов.

Ранее в январе стало известно, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине 14 танков Challenger 2.

В том же месяце глава немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Киев может получить танки Leopard не раньше 2024 года.

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Страны
Великобритания
Ирак
Сирия
США
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Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
Компании
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