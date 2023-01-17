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Создатели Starlink договорились с астрономами

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Источник изображения: topwar.ru

SpaceX договорилась с Национальным научным фондом США (NSF) относительно работы спутников Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Представители организации NSF, которая финансирует работу нескольких крупных обсерваторий, попросили SpaceX оптимизировать устройство спутников, чтобы те не мешали космическим наблюдениям. В фонде отметили, что достигли необходимых соглашений с создателями глобальной системы спутникового интернета.

В рамках договоренностей в компании Илона Маска пообещали, что уменьшат яркость спутников до седьмой звездной величины — это сделает их фактически невидимыми для невооруженного глаза. Также в SpaceX отметили, что во избежание помех оборудование не будет вести передачу, когда спутники будут пролетать над обсерваториями. В компании пообещали, что уменьшат воздействия лазера, чтобы не повредить оптику телескопов.

Журналисты издания отметили, что против спутников Starlink продолжают выступать специалисты Международной ассоциации темного неба (IDA). 29 декабря 2022 года организация подала на SpaceX в суд, призвав отозвать лицензию на запуск спутников. В IDA уверены, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала SpaceX лицензию, не изучив проблему светового загрязнения ночного неба, к которому причастны спутники Starlink.

В январе 2022 года ученые Калифорнийского технологического института назвали влияние спутников Starlink на космические наблюдения незначительным. В своем исследовании специалисты рассказали, что наблюдениям за небесными телами гораздо больше мешает плохая погода.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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