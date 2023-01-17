Польша рассчитывает быстро получить согласие ФРГ на передачу Украине танков Leopard

Варшава должна иметь согласие Берлина, так как танки немецкого производства
ВАРШАВА, 16 января. /ТАСС/. Власти Польши рассчитывают быстро получить согласие Германии на передачу Украине танков Leopard. Об этом заявил в понедельник премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на брифинге перед вылетом на переговоры в Берлин.
"Я буду сегодня разговаривать с политиками разных направлений немецкой политики на тему передачи танков Украине. Это своего рода символичная операция, носящая практический характер. Украина нуждается сегодня в современных танках", - сказал он.
Как подтвердил Моравецкий, на передачу танков Leopard Украине нужно согласие Германии. "В соответствии с документацией мы должны иметь согласие ФРГ, так как это танки немецкого производства", - указал он. "Я не представляю себе ситуации, чтобы это согласие не было быстро предоставлено", - добавил Моравецкий.
Польский премьер выразил надежду, что немецкие партнеры проявят смелость "и будут в состоянии поставить Украине значительную часть необходимой тяжелой техники в виде танков Leopard".
О передаче Украине Leopard сообщил на минувшей неделе во Львове президент Польши Анджей Дуда. По его словам, для реализации этого решения должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования. Варшава стремится к тому, чтобы была создана международная коалиция, которая будет передавать Украине тяжелое современное вооружение.
Как сообщила газета Rzeczpospolita, танковая рота насчитывает 14 машин - три взвода по 4 танка и командный блок, включающий 2 танка. На вооружении польской армии есть 142 танка Leopard в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5.