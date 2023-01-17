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ТАСС

Польша рассчитывает быстро получить согласие ФРГ на передачу Украине танков Leopard

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Первые модернизированные для Войска Польского основные танки Leopard 2PL, переоборудованныe из ранее поставленных из Германии танков Leopard 2A4, май 2020 года
Первые модернизированные для Войска Польского основные танки Leopard 2PL, переоборудованныe из ранее поставленных из Германии танков Leopard 2A4, май 2020 года.
Источник изображения: Polska Grupa Zbrojeniowa

Варшава должна иметь согласие Берлина, так как танки немецкого производства

ВАРШАВА, 16 января. /ТАСС/. Власти Польши рассчитывают быстро получить согласие Германии на передачу Украине танков Leopard. Об этом заявил в понедельник премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на брифинге перед вылетом на переговоры в Берлин.

"Я буду сегодня разговаривать с политиками разных направлений немецкой политики на тему передачи танков Украине. Это своего рода символичная операция, носящая практический характер. Украина нуждается сегодня в современных танках", - сказал он.

Как подтвердил Моравецкий, на передачу танков Leopard Украине нужно согласие Германии. "В соответствии с документацией мы должны иметь согласие ФРГ, так как это танки немецкого производства", - указал он. "Я не представляю себе ситуации, чтобы это согласие не было быстро предоставлено", - добавил Моравецкий.

Польский премьер выразил надежду, что немецкие партнеры проявят смелость "и будут в состоянии поставить Украине значительную часть необходимой тяжелой техники в виде танков Leopard".

О передаче Украине Leopard сообщил на минувшей неделе во Львове президент Польши Анджей Дуда. По его словам, для реализации этого решения должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования. Варшава стремится к тому, чтобы была создана международная коалиция, которая будет передавать Украине тяжелое современное вооружение.

Как сообщила газета Rzeczpospolita, танковая рота насчитывает 14 машин - три взвода по 4 танка и командный блок, включающий 2 танка. На вооружении польской армии есть 142 танка Leopard в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5. 

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Германия
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Украина
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