ОАК сообщила о новом полете глубоко модернизированного "стратега" Ту-95МСМ

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Опытный экземпляр глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ совершил очередной полет, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"В рамках программы испытаний состоялся очередной полет глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования", - заявили в пресс-службе.

В результате модернизации, совместно проводимой "Туполевым" и ТАНТК им. Бериева, существенно увеличатся показатели эффективности и надежности самолета, сообщили в пресс-службе.

Ту-95МСМ - опытный образец стратегического бомбардировщика, новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС.