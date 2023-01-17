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Интерфакс-АВН

ОАК сообщила о новом полете глубоко модернизированного "стратега" Ту-95МСМ

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Опытный экземпляр глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ совершил очередной полет, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"В рамках программы испытаний состоялся очередной полет глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования", - заявили в пресс-службе.

В результате модернизации, совместно проводимой "Туполевым" и ТАНТК им. Бериева, существенно увеличатся показатели эффективности и надежности самолета, сообщили в пресс-службе.

Ту-95МСМ - опытный образец стратегического бомбардировщика, новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
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