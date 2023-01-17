Институт изучения войны США спрогнозировал изменение фундаментальных подходов России к спецоперации

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В последнее время Вооруженные силы РФ демонстрируют изменение фундаментальных подходов к проведению специальной военной операции. Такое мнение высказывают эксперты Института изучения войны США, анализируя действия президента РФ Владимира Путина и высшего военного командования страны.

Во-первых, сейчас Россия предпринимает краткосрочные и долгосрочные усилия по наращиванию своих вооруженных сил. Так, наблюдается тенденция к радикальному увеличению армии посредством создания новых дивизий ВС РФ, а также увеличения возраста призыва на военную службу. Данные действия свидетельствуют на стремление президента реформировать ВС РФ для ведения масштабных боевых действий с применением обычных видов вооружений.

Во-вторых, Россия держит на военной службе мобилизованный личный состав, осуществляя его подготовку к вероятному использованию в дальнейших боевых действиях.

В-третьих, предпринимаются усилия по укреплению военной промышленности страны. Президент России Владимир Путин провел ряд встреч с представителями военной промышленности, посетил предприятия, а также признал существующие проблемы с разведывательными беспилотными летательными аппаратами.

В-четвертых, президент России сконцентрировал управление боевыми действиями в руках Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск, участвующих в специальной военной операции. Не исключено, что это назначение свидетельствует о планах Кремля вести длительные боевые действия, считают американские аналитики.

Наконец, Россия готовит информационное пространство для поддержки специальной военной операции. Например, развиваются отношения ВС РФ с военкорами и блогерами.

Институт изучения войны США прогнозирует, что российские вооруженные силы могут предпринять новое крупное наступление на Луганском направлении, при этом на южном направлении – в Запорожской и Херсонской областях, ВС РФ будут заниматься обороной.

Также армия предпринимает усилия по нейтрализации возможного контрнаступления ВСУ, в том числе посредством лишения Украины большей части ее механизированных бригад, способных участвовать в контрнаступлении. Самым опасным сценарием американские аналитики называют наступление на северные области Украины с территории Белоруссии.