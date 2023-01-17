Самарский вуз первым в России начнет проводить экспертизу космических изобретений

Изобретатели смогут получить патент на разработки

САМАРА, 16 января. /ТАСС/. Самарский университет имени Королева стал первым российским вузом, который будет проводить предварительную экспертизу космических изобретений. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"Самарский национальный исследовательский университет имени С. П. Королева стал первым вузом в России, получившим официальное право проводить предварительную экспертизу потенциальных изобретений и полезных моделей в сфере космических технологий - от создания спутниковых систем до разработки космических кораблей", - рассказали в пресс-службе.

Согласно решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности, сразу два вуза в регионе - Самарский университет имени Королева и Самарский государственный медицинский университет - получили аккредитацию ведомства, позволяющую проводить предварительную оценку патентоспособности инноваций в различных сферах деятельности.

Изобретатели в сфере космонавтики, желающие зарегистрировать права на свою интеллектуальную собственность и получить патент, смогут обращаться к сотрудникам Самарского университета. При этом сами патенты Самарский университет выдавать не будет - это остается правом Роспатента. В пресс-службе отметили, что такая работа вузов ускорит регистрацию и внедрение инноваций в России, а также повысит качество заявок на патенты, так как технически слабые идеи не пройдут отбор в университетах.

"Данная аккредитация вузов не преследует цели увеличить количество выдаваемых в России патентов на изобретения. Основная идея здесь в том, чтобы повысить качество подаваемых заявок на изобретения и сократить сроки переписки с органами, выдающими патенты изобретателям", - сообщила заведующая кафедрой социальных систем и права Самарского университета имени Королева Надежда Развейкина. Она добавила, что сейчас с момента подачи заявки до момента выдачи патента может пройти до полутора лет и более, что "слишком долго", так как изобретение может утратить свою актуальность.

Помимо инновации в космонавтике, Самарский университет охватит изобретения, связанные с системами автоматизированного проектирования, различных трубопроводов с гидравлическими и пневматическими исполнительными механизмами и с другими областями науки и техники.