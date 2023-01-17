Войти
ТАСС

Самарский вуз первым в России начнет проводить экспертизу космических изобретений

338
0
0
Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @ivan_mks63

Изобретатели смогут получить патент на разработки

САМАРА, 16 января. /ТАСС/. Самарский университет имени Королева стал первым российским вузом, который будет проводить предварительную экспертизу космических изобретений. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"Самарский национальный исследовательский университет имени С. П. Королева стал первым вузом в России, получившим официальное право проводить предварительную экспертизу потенциальных изобретений и полезных моделей в сфере космических технологий - от создания спутниковых систем до разработки космических кораблей", - рассказали в пресс-службе.

Согласно решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности, сразу два вуза в регионе - Самарский университет имени Королева и Самарский государственный медицинский университет - получили аккредитацию ведомства, позволяющую проводить предварительную оценку патентоспособности инноваций в различных сферах деятельности.

Изобретатели в сфере космонавтики, желающие зарегистрировать права на свою интеллектуальную собственность и получить патент, смогут обращаться к сотрудникам Самарского университета. При этом сами патенты Самарский университет выдавать не будет - это остается правом Роспатента. В пресс-службе отметили, что такая работа вузов ускорит регистрацию и внедрение инноваций в России, а также повысит качество заявок на патенты, так как технически слабые идеи не пройдут отбор в университетах.

"Данная аккредитация вузов не преследует цели увеличить количество выдаваемых в России патентов на изобретения. Основная идея здесь в том, чтобы повысить качество подаваемых заявок на изобретения и сократить сроки переписки с органами, выдающими патенты изобретателям", - сообщила заведующая кафедрой социальных систем и права Самарского университета имени Королева Надежда Развейкина. Она добавила, что сейчас с момента подачи заявки до момента выдачи патента может пройти до полутора лет и более, что "слишком долго", так как изобретение может утратить свою актуальность.

Помимо инновации в космонавтике, Самарский университет охватит изобретения, связанные с системами автоматизированного проектирования, различных трубопроводов с гидравлическими и пневматическими исполнительными механизмами и с другими областями науки и техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Роспатент
Энергия РКК
Похожие новости
30.03.2022
Россия запатентовала новую версию вертолета Ми-24
27.11.2020
В РКК "Энергия" заявили, что о прекращении работы МКС после 2025 года речи не идет
16.11.2020
Роспатент назвал самые необычные космические разработки в 2020 году
03.03.2020
Дыры в «Союзах» заделают салфетками и клеем
11.12.2019
"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
09.12.2010
«Протоны» на приколе, а спутники не вернуть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 16:04
  • 41986
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 11:41
  • 1
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52
  • 17.01 08:34
  • 6
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 17.01 02:34
  • 1
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова