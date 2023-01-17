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ТАСС

В МАГАТЭ заявили, что расширяют присутствие на Украине для предотвращения "ядерной аварии"

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Источник изображения: EPA-EFE/ FABIO FRUSTACI

Агентство планирует организовать постоянное присутствие 11-12 экспертов в стране

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет присутствие на Украине ради предотвращения "ядерной аварии во время текущего конфликта". Об этом заявил в понедельник генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего конфликта. Горжусь тем, что возглавляю на Украине эту миссию, в ходе которой мы организуем присутствие на всех АЭС страны", - написал он в Twitter.

Ранее Гросси сообщил, что приедет на этой неделе на Украину, агентство планирует организовать постоянное присутствие 11-12 экспертов в стране. МАГАТЭ заявило, что "вскоре будет постоянно присутствовать на всех ядерных объектах Украины, включая Чернобыль". Эксперты по ядерной безопасности будут отслеживать ситуацию на станциях, оценивать их оборудование и другие потребности, предоставлять техническую поддержку и консультации, а также сообщать о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ.

14 ноября 2022 года МАГАТЭ сообщило, что по просьбе правительства Украины направит миссии экспертов на ядерные объекты страны. 25 ноября прошлого года завершилась миссия МАГАТЭ в зоне Чернобыльской АЭС, 2 декабря эксперты регулятора провели инспекцию Южно-Украинской АЭС, 10 декабря - Ровенской и Хмельницкой АЭС. 

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Страны
Украина
Проекты
Ядерный щит
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