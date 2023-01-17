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Перечислены причины низкой аварийности электромобилей

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Volvo испытает беспроводную зарядку для электромобилей
Volvo испытает беспроводную зарядку для электромобилей.
Источник изображения: Volvo

Электрокары оказались менее аварийны, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает издание CNet.

Журналисты сослались на данные Страхового института дорожной безопасности США (IIHS), согласно которым машины на электроприводе чаще получают более высокие оценки в краш-тестах, чем обычные автомобили. Специалисты перечислили причины, по которым электрокары считаются более безопасными, чем машины с двигателем внутреннего сгорания.

Авторы отметили, что благодаря расположенной под днищем батарее электромобили имеют более низкий центр тяжести. Это позволяет маневрировать автомобилем на больших скоростях и препятствует опрокидыванию.

Также специалисты подчеркнули, что электрокары являются более продвинутыми — как правило, их производители обращают внимание на технологии, которые позволяют снизить негативные последствия ДТП. По статистике, собранной IIHS с 2011 по 2019 год, владельцы электрокаров получают травмы на 40 процентов реже, чем обладатели традиционных автомобилей.

Ранее эксперты фирмы Recurrent заявили, что при отрицательных температурах батареи электрокара могут потерять до трети своей емкости. Авторы также рекомендовали владельцам электромобилей экономить электроэнергию в зимние месяцы.

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