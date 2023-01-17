В ходе испытаний выполнены проверки систем и оборудования
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет, в ходе которого выполнены проверки систем и оборудования. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"В рамках программы испытаний состоялся очередной полет глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования", - сообщили в компании.
Отмечается, что в рамках глубокой модернизации на самолете были проведены необходимые комплексы доработок по улучшению характеристик. Результатом проведенных работ станет существенное увеличение показателей эффективности и надежности авиационного комплекса при применении по назначению.
В ОАК напомнили, что работы по созданию Ту-95МСМ ведутся совместно ПАО "Туполев" и ТАНТК им. Г. М. Бериева.
Ту-95МСМ - опытный образец стратегического ракетоносца, новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС.