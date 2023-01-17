Войти
ТАСС

Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет

389
0
+1
Ракетоносец Ту-95МСМ
Ракетоносец Ту-95МСМ.
Источник изображения: Ладислав Карпов/ ТАСС, архив

В ходе испытаний выполнены проверки систем и оборудования

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет, в ходе которого выполнены проверки систем и оборудования. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"В рамках программы испытаний состоялся очередной полет глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования", - сообщили в компании.

Отмечается, что в рамках глубокой модернизации на самолете были проведены необходимые комплексы доработок по улучшению характеристик. Результатом проведенных работ станет существенное увеличение показателей эффективности и надежности авиационного комплекса при применении по назначению.

В ОАК напомнили, что работы по созданию Ту-95МСМ ведутся совместно ПАО "Туполев" и ТАНТК им. Г. М. Бериева.

Ту-95МСМ - опытный образец стратегического ракетоносца, новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-95
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Похожие новости
18.12.2020
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95
04.08.2020
Боевые возможности глубоко модернизированного "стратега" Ту-95МСМ выросли вдвое - глава ОАК
04.08.2020
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ взлетит до конца августа
20.11.2018
Таганрогский авиазавод передал Севфлоту после ремонта противолодочный самолет Ту-142МК
12.09.2018
Глава "Туполева" прогнозирует создание глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ в 2019 году
09.04.2013
В результате пожара, произошедшего на борту Ту-95МС, самолет не подлежит восстановлению – «Коммерсант»
29.12.2009
В ОАК начато формирование трех бизнес-единиц
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 16:04
  • 41986
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 11:41
  • 1
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52
  • 17.01 08:34
  • 6
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 17.01 02:34
  • 1
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова