Войти
ТАСС

Китай заявил, что будет содействовать восстановлению мирных переговоров России и Украины

330
0
0
Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Заместитель главы МИД КНР Се Фэн сообщил, что Пекин самостоятельно оценивает складывающую ситуацию и занимает независимую позицию, учитывающую объективные факты

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Китайские власти прорабатывают эффективные варианты преодоления кризисной ситуации на Украине и будут оказывать содействие мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД КНР Се Фэн.

"Что касается проблемы Украины, <...> Китай действует в правильном направлении, стремясь к продвижению [российско-украинских] мирных переговоров. Мы прорабатываем проекты урегулирования, которые бы позволили устранить коренные причины и последствия украинского кризиса", - подчеркнул он, выступая на проходящем в Пекине четвертом Форуме международного влияния китайских аналитических центров, который был организован Чунъянским институтом финансовых исследований.

Как уточнил замминистра, Пекин самостоятельно оценивает складывающую ситуацию и занимает независимую позицию, учитывающую объективные факты. "Тем самым мы вносим вклад в поддержание глобального мира и безопасности", - добавил Се Фэн.

Китайский дипломат напомнил, что КНР твердо придерживается мирного пути развития и на основании этого принципа проводит соответствующую политику на международной арене. "Некоторые поднимают шумиху, не оперируя какими-либо фактами. <...> Они распускают слухи про то, что наша страна якобы прибегнет к военной силе, чтобы изменить ситуацию - это клевета на Китай, в основе которой лежат скрытые мотивы", - сказал Се Фэн.

По мнению заместителя главы МИД КНР, "у человечества может быть надежда на устойчивое развитие только в случае, если все будут следовать по мирному пути, соблюдая гармонию в отношениях между странами". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Похожие новости
10.11.2022
Radio Free Asia: КНДР приступила к пошиву зимнего обмундирования для российских войск, участвующих в спецоперации на Украине
16.08.2021
Финансовый омут американского флота
12.08.2020
Yahoo News Japan (Япония): в японских силах самообороны весной будущего года создается спецподразделение радиоэлектронной борьбы
08.02.2017
Основы военной мощи России: букварь для новой администрации (The National Interest, США)
24.06.2013
Русские крылья над Ле Бурже
27.07.2011
Заявка на лидерство в космосе
21.07.2011
"Цель, которую я вижу перед собой, - повышение эффективности"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 16:04
  • 41986
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 11:41
  • 1
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52
  • 17.01 08:34
  • 6
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 17.01 02:34
  • 1
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова