Китай заявил, что будет содействовать восстановлению мирных переговоров России и Украины

Заместитель главы МИД КНР Се Фэн сообщил, что Пекин самостоятельно оценивает складывающую ситуацию и занимает независимую позицию, учитывающую объективные факты

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Китайские власти прорабатывают эффективные варианты преодоления кризисной ситуации на Украине и будут оказывать содействие мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД КНР Се Фэн.

"Что касается проблемы Украины, <...> Китай действует в правильном направлении, стремясь к продвижению [российско-украинских] мирных переговоров. Мы прорабатываем проекты урегулирования, которые бы позволили устранить коренные причины и последствия украинского кризиса", - подчеркнул он, выступая на проходящем в Пекине четвертом Форуме международного влияния китайских аналитических центров, который был организован Чунъянским институтом финансовых исследований.

Как уточнил замминистра, Пекин самостоятельно оценивает складывающую ситуацию и занимает независимую позицию, учитывающую объективные факты. "Тем самым мы вносим вклад в поддержание глобального мира и безопасности", - добавил Се Фэн.

Китайский дипломат напомнил, что КНР твердо придерживается мирного пути развития и на основании этого принципа проводит соответствующую политику на международной арене. "Некоторые поднимают шумиху, не оперируя какими-либо фактами. <...> Они распускают слухи про то, что наша страна якобы прибегнет к военной силе, чтобы изменить ситуацию - это клевета на Китай, в основе которой лежат скрытые мотивы", - сказал Се Фэн.

По мнению заместителя главы МИД КНР, "у человечества может быть надежда на устойчивое развитие только в случае, если все будут следовать по мирному пути, соблюдая гармонию в отношениях между странами".