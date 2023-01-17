Парк белорусской армии пополнился новой техникой связи

ЦАМТО, 16 января. Новая техника связи пополнила парк белорусской армии, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

"Новая техника связи пополнила парк белорусской армии. Торжественная церемония вручения состоялась под Осиповичами (Могилевская область)", – цитирует "РИА Новости", сообщение, опубликованное 14 января в телеграм-канале ведомства.

"Мы непосредственно выдаем в боевые подразделения вооружения и военную технику, которые способны работать в условиях сильного радиоэлектронного воздействия, обеспечивая при этом передачу данных в цифровом режиме с требуемой достоверностью доведения сигнала до абонента", – пояснил первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии генерал-майор Олег Мищенко.

"Наш ГВПК загружен полностью производством всей линейки цифровой техники связи. Объемы большие, но наши коллеги из ГВПК успешно справляются с этой задачей, поставляя по две партии в год", – отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.

В опубликованном в этом же сообщении видеосюжете телеканала ВоенТВ говорится, что значительная часть образцов, поступающих в войска, проходит модернизацию на базе под Осиповичами. Первоочередное внимание уделяется оснащению радиосредствами, средствами спутниковой связи. Укрепляется и система белорусской ПВО, подчеркнуто в сюжете. На вооружение поступают комплексы С-400 и ЗРК "Тор".

Обновляются и подразделения радиоэлектронной борьбы. Этому роду войск уделяется особое внимание. Новая и модернизированная техника поступает практически во все части и соединения белорусской армии, подчеркнули в Минобороны Белоруссии.