Войти
ЦАМТО

Парк белорусской армии пополнился новой техникой связи

471
0
0
ВС Белоруссии
ВС Белоруссии.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 16 января. Новая техника связи пополнила парк белорусской армии, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

"Новая техника связи пополнила парк белорусской армии. Торжественная церемония вручения состоялась под Осиповичами (Могилевская область)", – цитирует "РИА Новости", сообщение, опубликованное 14 января в телеграм-канале ведомства.

"Мы непосредственно выдаем в боевые подразделения вооружения и военную технику, которые способны работать в условиях сильного радиоэлектронного воздействия, обеспечивая при этом передачу данных в цифровом режиме с требуемой достоверностью доведения сигнала до абонента", – пояснил первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии генерал-майор Олег Мищенко.

"Наш ГВПК загружен полностью производством всей линейки цифровой техники связи. Объемы большие, но наши коллеги из ГВПК успешно справляются с этой задачей, поставляя по две партии в год", – отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.

В опубликованном в этом же сообщении видеосюжете телеканала ВоенТВ говорится, что значительная часть образцов, поступающих в войска, проходит модернизацию на базе под Осиповичами. Первоочередное внимание уделяется оснащению радиосредствами, средствами спутниковой связи. Укрепляется и система белорусской ПВО, подчеркнуто в сюжете. На вооружение поступают комплексы С-400 и ЗРК "Тор".

Обновляются и подразделения радиоэлектронной борьбы. Этому роду войск уделяется особое внимание. Новая и модернизированная техника поступает практически во все части и соединения белорусской армии, подчеркнули в Минобороны Белоруссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
С-400 Триумф
Похожие новости
04.02.2022
«Полезут-получат. Вот и вся война». Лукашенко поблагодарил Шойгу за военную помощь
04.02.2022
Шойгу прибыл в Минск
02.02.2022
Сергей Шойгу объяснил, зачем Россия перебросила войска в Беларусь
19.07.2012
Турция откажется от С-300 в пользу С-400
21.06.2012
Военнослужащие Республики Беларусь пройдут подготовку к боевому применению С-300
21.05.2012
Беларусь рассчитывает на участие в российском оборонном госзаказе
03.02.2012
Анатолий Исайкин уточнил объем экспорта ПВН по линии «Рособоронэкспорта» в 2011 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 16:04
  • 41986
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 11:41
  • 1
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52
  • 17.01 08:34
  • 6
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 17.01 02:34
  • 1
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова