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Интерфакс-АВН

ВВС Японии и Индии впервые проводят совместные учения

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Флаги Японии и Индии. Источник: www.dianuke.org.

Токио. 16 января. ИНТЕРФАКС - Япония и Индия впервые приступили к совместным учениям ВВС, которые должны продлиться с понедельника до 26 января, сообщает "Киодо" со ссылкой на японское Минобороны.

Учения идут в районе базы Хякури в префектуре Ибараки к северо-востоку от Токио. Для отработки элементов воздушного боя японская сторона привлекла четыре истребителя-бомбардировщика F-2 и четыре истребителя F-15, а индийская - четыре истребителя Су-30МКИ. Также Индия направила на маневры два транспортных самолета C-17 и самолет-заправщик Ил-78.

Страны договорились об этом мероприятии еще в ноябре 2019 года, но его отложили из-за пандемии COVID-19.

Индия стала пятой страной, после США, Австралии, Британии и ФРГ, с которой Япония проводит двусторонние военно-воздушные учения.

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Страны
Австpалия
Германия
Индия
США
Япония
Продукция
C-17
F-15
F-2
Ил-78
Су-30
Су-30МК
Проекты
Военные учения
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