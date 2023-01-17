Пресса Японии: Важные объекты страны плохо защищены от ракетных ударов

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Как пишет японская газета Nikkei, значительная доля военных объектов и объектов инфраструктуры Японии имеют недостаточную защиту от возможных ракетных ударов противника.

Кроме того, отмечает издание, у почти половины этих объектов проблемы с хорошей сейсмологической защитой.

Nikkei пишет, ссылаясь на источники в министерстве обороны страны, что до 80 процентов объектов инфраструктуры Сил самообороны Японии не защищены должным образом от ракет, а 40 процентов плохо защищены от землетрясений.

Напомним, что Япония находится на относительно близком расстоянии от Северной Кореи, которая уже неоднократно запускала ракеты в сторону Японского моря. Япония также известна постоянными сейсмологическими проблемами, наравне как и неприязнью к КНДР со стороны своих властей. Вместо того, чтобы наладить конструктивный диалог с Пхеньяном, Токио идёт по пути конфронтации, к которому Японию подталкивает ещё и Вашингтон.

Правительство страны готовится полностью изменить ситуацию с защитой от ракет стратегически важных объектов, отмечает Nikkei. Газета пишет, что планируется решить этот вопрос в ближайшие 10 лет, а на ближайшие пять лет для этих целей будет выделено около миллиарда долларов. Сообщается, что в рамках решения этих задач ряд объектов военной инфраструктуры будет перенесён под землю, а также будут созданы до 130 новых складов для хранения боеприпасов и амуниции.

По большому счёту, со стороны США идёт упор на то, чтобы создать азиатский аналог НАТО, и одним из его членов была бы Япония. Для этого раздувается так называемая северокорейская угроза - в том числе с целью заставить Токио нарастить расходы на военную сферу.