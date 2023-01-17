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Военное обозрение

Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Соледаре систему управления огнем ПТРК BGM-71 ТOW

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Источник изображения: topwar.ru

В Соледаре бойцы ЧВК «Вагнер» смогли захватить систему управления огнем ПТРК BGM-71 ТOW. Об этом сообщают российские военкоры.

Система управления огнем предназначена для отслеживания цели и ракеты, корректировки траектории ракеты для гарантированного поражения назначенной цели. Кроме того, система управления огнем позволяет наводчику комплекса протестировать его работоспособность до начала эксплуатации.

На показанных военкорами кадрах можно увидеть следы осколков на системе управления огнем. Вероятно, в нее попали осколки при поражении самого BGM-71 ТOW.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что BGM-71 TOW представляет собой тяжёлый противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) американского производства. Он был разработан еще в 1960-е годы, с тех пор подвергался определенным модификациям. Комплекс находится на вооружении армий США и многих европейских государств.

За более чем полвека эксплуатации ПТРК использовали в самых разных конфликтах - от войны во Вьетнаме и арабо-израильских войн до гражданской войны в Сирии. Он неплохо себя зарекомендовал.

С началом боевых действий на Украине страны НАТО стали поставлять такие комплексы украинской армии. Как оказалось, формирования ВСУ активно использовали эти ПТРК и во время боев за Соледар. Но американское оружие не помогло украинским формированиям отстоять город: он был освобожден силами ЧВК «Вагнер».

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Страны
Вьетнам
Сирия
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
Проекты
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