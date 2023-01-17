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«Известия» показали работу группы снайперов Тихоокеанского флота в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал работу группы снайперов Тихоокеанского флота в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об особенностях работы снайперов рассказал командир группы снайперов Тихоокеанского флота с позывным Ярый.


«Группа тихоокеанских снайперов была создана по инициативе командующего Тихоокеанским флотом в апреле 2022 года. В основные задачи группы входят контрснайперская борьба, уничтожение вражеских корректировщиков на сверхдальних дистанциях, свыше 1 км», — рассказал командир группы.

По его словам, при выполнении задачи по уничтожению противника сначала выдвигаются наблюдатели-корректировщики, которые готовят позицию. Спустя некоторое время выступает непосредственно группа стрелков, обычно две-три винтовки.

Снайперы поделились с журналистом видеокадрами успешной ночной работы группы во время смены постов наблюдателей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ярый рассказал, что у него на счету более 100 уничтоженных противников. У другого снайпера из группы с позывным Старый, который находится в зоне СВО с февраля 2022 года, на счету более 45 подтвержденных ликвидированных противников. Командир также отметил, что снайперы группы работают на сверхдальних дистанциях — от 1 до 1,5 км и дальше.

По словам командира группы, подготовку стрелка можно осуществить за несколько недель, гораздо сложнее обучить корректировщика-снайпера, что может занимать от трех до восьми лет.

До этого, 10 января, военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о преимуществах снайперского оружия в ходе СВО. По словам эксперта, основная задача снайперских винтовок — вывод из строя не только командных составов, но и легкобронированной боевой техники.


Ранее в тот же день сообщалось, что для Вооруженных сил (ВС) России начали производить новую снайперскую винтовку «Счетчик» под патрон НАТО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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