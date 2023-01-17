Войти
Известия.ru

В Белоруссии началось совместное с армией РФ летно-тактическое учение

460
0
0
Источник изображения: Фото: Пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь

В Белоруссии началось летно-тактическое учение авиации региональной группировки войск. Об этом в своем Telegram-канале, в понедельник, 16 января, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«Сегодня стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от российской стороны в учениях принимает участие воинское формирование Воздушно-космических сил (ВКС).

Главной целью мероприятия в ведомстве назвали повышение оперативной совместимости российских и белорусских войск при совместном выполнении учебно-боевых задач.

Сообщается также, что для учений задействуются все аэродромы и полигоны Военно-воздушных (ВВС) и Войск противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) Белоруссии.

Днем ранее сообщалось, что подразделения ВКС РФ прибывают в Белоруссию для совместных учений, которые продлятся с 16 января по 1 февраля.

До этого, 13 января, в пресс-службе белорусского оборонного ведомства рассказали, что артиллерийские подразделения региональной группировки войск Белоруссии и России приводятся в готовность к выполнению задач, намеченных в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания.

В тот же день директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук заявил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации.

В декабре 2022 года госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович указал, что новые вызовы способствуют сотрудничеству Минска и Москвы, а также укреплению независимости от деструктивной политики недружественных стран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
23.05.2022
Миру промыли мозги. Вот что на самом деле происходит на Украине
23.02.2022
Юрий Балуевский: "Авангарды" и "Кинжалы" – асимметричный ответ Западу
23.02.2022
Die Welt: на фоне новой реальности в Донбассе Россия продолжает маневры и сближается с Китаем
28.05.2021
Замминистра обороны РФ прибыл в Минск для подготовки учений "Запад-2021"
28.10.2020
Воскресшая сердюковщина
28.10.2020
Совместные военные учения и противодействие фальсификации истории ВОВ обсудят военные РФ и Белоруссии
08.05.2014
Майские приоритеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 16:04
  • 41986
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 11:41
  • 1
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52
  • 17.01 08:34
  • 6
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 17.01 02:34
  • 1
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова