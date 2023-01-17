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ТАСС

Зеленский планирует попросить Канаду поставить Украине Leopard 2

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Военнослужащие Канады на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии
Военнослужащие Канады на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии.
Источник изображения: © Sputnik, Сергей Мелконов | Перейти в фотобанк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "первый шаг по передаче бронетехники должна сделать Германия, потому что они - владельцы технологии"

ОТТАВА, 16 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский планирует попросить премьер-министра Канады Джастина Трюдо поставить Киеву танки Leopard 2, для этого должен быть решен вопрос о реэкспорте машин с Германией. С таким утверждением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Globe and Mail, опубликованном в воскресенье.

"Очевидно, президент Зеленский, который поддерживает дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжелые танки. Первый шаг по передаче бронетехники должна сделать Германия, потому что они - владельцы технологии. Это должно произойти естественно, и Германия должна взять на себя руководящую роль в этом процессе", - отметил он.

Подоляк выразил надежду, что канцлер Германии Олаф Шольц вскоре выдаст необходимое разрешение на поставку танков. В свою очередь официальный представитель Минобороны Канады Даниэль Минден не сказал газете, предоставит ли Оттава Киеву танки, если Германия одобрит поставку. Представитель ведомства отметил, что глава Минобороны Анита Ананд поддерживает тесный контакт с украинским министром обороны Алексеем Резниковым по вопросу "дальнейшего предоставления Украине всесторонней военной помощи".

Как пишет газета, Канада в 2007 году приобрела у ФРГ 82 танка Leopard 2. Польша и Финляндия уже выразили готовность отправить некоторое количество таких танков Киеву.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, власти Германии на неделе примут решение об отправке танков Leopard Украине; скорее всего, отмечает агентство, оно будет положительным.

11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава приняла решение передать Украине роту танков. Как заявил на брифинге представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, Берлин пока не получал конкретных запросов о реэкспорте танков. Такие поставки нельзя осуществлять без разрешения Германии, которая производит Leopard.

Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете BILD am Sonntag, утверждал, что потребуется год, чтобы подготовить танки для Киева. В теории Вооруженные силы ФРГ могут передать Украине Leopard из своих запасов или разрешить другим странам реэкспорт уже пригодных к боевым действиям танков.

В новость внесена правка (09:15 мск) - передается с исправлением фамилии министра обороны Украины в третьем абзаце. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Канада
Польша
Украина
Финляндия
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
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