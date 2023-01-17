В "Росэнергоатоме" сообщили об отсутствии обстрелов Запорожской АЭС с начала года

Гендиректор концерна Ренат Карчаа отметил, что попадания фиксировали в промзоне Энергодара и по береговой линии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Подразделения украинской армии с начала текущего года не обстреливали Запорожскую АЭС, попадания украинских снарядов были зафиксированы только в промзоне Энергодара и по береговой линии. Об этом сообщил в понедельник советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"В основном прилеты осуществляются в промзону, по объектам инфраструктуры, по объектам береговой линии. Непосредственно по атомной станции за весь период после Нового года ударов не было", - сказал он в эфире Первого канала.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, ее мощность составляет около 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля прошлого года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливали жилые районы Энергодара и территорию атомной станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.