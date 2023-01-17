ЦАМТО, 16 января. Италия приняла решение об отправке на Украину ЗРК среднего радиуса действия SAMP/T. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 14 января со ссылкой на свои источники военное издание RID.

Передачу одной батареи, как отмечается, "два-три дня назад" одобрила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Вопрос отправки данной системы долгое время оставался нерешенным "из-за нежелания Министерства обороны и военных, учитывая, что на вооружении ВС Италии находятся только пять батарей SAMP/T, причем одна из них в настоящее время развернута в Кувейте", отмечает агентство.

"Сильное давление со стороны Вашингтона решительно изменило картину, и Италия, предположительно, согласилась. Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и подробности в настоящее время засекречены", – говорится в статье.

В частности, батарея может быть передана отдельными частями и состоять из итальянских и французских компонентов, учитывая, что SAMP/T является результатом совместной разработки Италии и Франции.

Как напоминает "РИА Новости", правительство Мелони 1 декабря приняло специальный декрет, который предусматривает продолжение помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Перечень военной техники и оборудования, направляемых Римом на Украину, засекречен. Как ранее сообщила Corriere della Sera, "согласно источникам в НАТО, на данный момент Италия отправила Киеву оружие на сумму от 300 до 500 млн. евро". По сообщению газеты la Repubblica, военная поддержка Украины обошлась Италии в сумму около 1 млрд. евро, включая стоимость вооружений и транспортные расходы.