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ЦАМТО

Норвегия намерена увеличить производство артиллерийских боеприпасов

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ПКР NSM от норвежской компании Kongsberg
ПКР NSM от норвежской компании Kongsberg.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 16 января. Норвегия намерена увеличить производство артиллерийских боеприпасов, заказав их у норвежской компании Nammo на сумму до 2,6 млрд. норв. крон (около 243 млн. евро).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 13 января Министерство обороны королевства.

"Правительство закажет артиллерийские боеприпасы у норвежской компании Nammo на сумму до 2,6 млрд. норв. крон. Это обеспечит Nammo увеличение производственных мощностей и гарантирует заказ сырья для производства", – говорится в сообщении.

Как отметил министр финансов королевства Трюгве Слагсволд Ведум, слова которого приводятся в сообщении, конфликт на Украине создает растущую потребность в боеприпасах, а норвежская компания Nammo играет значительную роль для стран НАТО в производстве боеприпасов.

"Мы ускоряем заказы на производство боеприпасов для нашей национальной обороны. Это поможет нам быстрее создать резервные запасы и, в то же время, обеспечит компании Nammo большую уверенность для дальнейших инвестиций в производственные мощности", – сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Отмечается, что компания Nammo является важной составной частью норвежской оборонной промышленности и одним из относительно немногих западных производителей боеприпасов. Ее филиалы находятся в 11 странах.

Решение о заказе на сумму до 2,6 млрд. норв. крон потребует согласия парламента, правительство внесет этот вопрос на рассмотрение в ближайшее время, сообщает "РИА Новости".

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