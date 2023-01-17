Dassault Aviation возобновила поставки истребителей "Рафаль" ВКС Франции

ЦАМТО, 16 января. Компания Dassault Aviation 10 января объявила о поставке Генеральной дирекции по вооружениям Министерства вооруженных сил Франции многоцелевого истребителя "Рафаль" стандарта F3R.

Как сообщила компания, церемония передачи состоялась в канун Нового года на предприятии в Мериньяке.

Данное событие знаменует собой возобновление поставок самолетов "Рафаль" ВКС Франции после четырехлетнего перерыва. Последний двухместный "Рафаль" (B358) был передан ВКС в ноябре 2018 года. Он стал 152-м поставленным истребителем.

Переданный в канун Нового года двухместный самолет (B359) в ближайшее время будет принят на вооружение ВКС Франции. Поставка выполнена в рамках заказа на 60 истребителей, размещенного в 2009 году (4-й транш).

Хотя B359 выполнен в версии F3R, как и весь парк эксплуатирующихся истребителей, он получил обновления аппаратного и программного обеспечения, являющиеся результатом выполненных в рамках экспортных заказов разработок. Самолет будет использоваться для доработки истребителя "Рафаль" к стандарту F4.1, предусматривающему, в частности, интеграцию 1000-кг боеприпаса AASM и усиление защиты от киберугроз.

Первоначально предусмотренные различными "Законами о военных программах" поставки истребителей "Рафаль" ВКС Францию были приостановлены по финансовым причинам. Затем производственная линия "Рафаль" была загружена экспортными заказами.

В рамках 4-го транша Dassault Aviation должна поставить ВКС Франции еще 27 истребителей "Рафаль". Кроме того, 12 самолетов были заказаны Министерством вооруженных сил Франции в 2021 году для компенсации 12 истребителей "Рафаль", проданных Греции. Как планируется, в 2023 году компания поставит ВКС Франции 13 самолетов. Все заказанные истребители будут поставлены к концу 2025 года. Таким образом, общее количество самолетов новой постройки, поставленных Министерству вооруженных сил с конца сентября 1999 года, достигнет 192 ед. Кроме того, 42 новых "Рафаля" 5-го транша должны быть заказаны в 2023 году.

Dassault Aviation 4 января сообщила, что в течение 2022 года получила заказы на экспорт 92 многоцелевых истребителей "Рафаль" (80 ед. в ОАЭ, 6 ед. в Грецию и 6 ед. в Индонезию) по сравнению с 49 ед. (37 ед. на экспорт и 12 ед. ВКС Франции) в 2021 году.

В 2022 году компания поставила заказчикам 14 истребителей "Рафаль" (13 ед. на экспорт и одну машину ВКС Франции). В 2021 году 25 истребителей "Рафаль" были поставлены на экспорт. По состоянию на 31 декабря 2022 года портфель заказов компании включает 164 истребителя "Рафаль".