Войти
ЦАМТО

Dassault Aviation возобновила поставки истребителей "Рафаль" ВКС Франции

360
0
0
Источник изображения: Фото: dassault-aviation.com

ЦАМТО, 16 января. Компания Dassault Aviation 10 января объявила о поставке Генеральной дирекции по вооружениям Министерства вооруженных сил Франции многоцелевого истребителя "Рафаль" стандарта F3R.

Как сообщила компания, церемония передачи состоялась в канун Нового года на предприятии в Мериньяке.

Данное событие знаменует собой возобновление поставок самолетов "Рафаль" ВКС Франции после четырехлетнего перерыва. Последний двухместный "Рафаль" (B358) был передан ВКС в ноябре 2018 года. Он стал 152-м поставленным истребителем.

Переданный в канун Нового года двухместный самолет (B359) в ближайшее время будет принят на вооружение ВКС Франции. Поставка выполнена в рамках заказа на 60 истребителей, размещенного в 2009 году (4-й транш).

Хотя B359 выполнен в версии F3R, как и весь парк эксплуатирующихся истребителей, он получил обновления аппаратного и программного обеспечения, являющиеся результатом выполненных в рамках экспортных заказов разработок. Самолет будет использоваться для доработки истребителя "Рафаль" к стандарту F4.1, предусматривающему, в частности, интеграцию 1000-кг боеприпаса AASM и усиление защиты от киберугроз.

Первоначально предусмотренные различными "Законами о военных программах" поставки истребителей "Рафаль" ВКС Францию были приостановлены по финансовым причинам. Затем производственная линия "Рафаль" была загружена экспортными заказами.

В рамках 4-го транша Dassault Aviation должна поставить ВКС Франции еще 27 истребителей "Рафаль". Кроме того, 12 самолетов были заказаны Министерством вооруженных сил Франции в 2021 году для компенсации 12 истребителей "Рафаль", проданных Греции. Как планируется, в 2023 году компания поставит ВКС Франции 13 самолетов. Все заказанные истребители будут поставлены к концу 2025 года. Таким образом, общее количество самолетов новой постройки, поставленных Министерству вооруженных сил с конца сентября 1999 года, достигнет 192 ед. Кроме того, 42 новых "Рафаля" 5-го транша должны быть заказаны в 2023 году.

Dassault Aviation 4 января сообщила, что в течение 2022 года получила заказы на экспорт 92 многоцелевых истребителей "Рафаль" (80 ед. в ОАЭ, 6 ед. в Грецию и 6 ед. в Индонезию) по сравнению с 49 ед. (37 ед. на экспорт и 12 ед. ВКС Франции) в 2021 году.

В 2022 году компания поставила заказчикам 14 истребителей "Рафаль" (13 ед. на экспорт и одну машину ВКС Франции). В 2021 году 25 истребителей "Рафаль" были поставлены на экспорт. По состоянию на 31 декабря 2022 года портфель заказов компании включает 164 истребителя "Рафаль".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Индонезия
ОАЭ
Франция
Продукция
F-4
Rafale
Компании
Dassault
Похожие новости
16.01.2023
Франция получила первый за четыре года истребитель Rafale
10.01.2023
Dassault Aviation раскрыла некоторые результаты 2022 года
14.02.2022
Индонезия подписала соглашение о приобретении 42 истребителей Dassault Rafale
29.12.2021
«Рафали» полетят в Эмираты
31.05.2021
Русский рецепт французского успеха: как истребитель Dassault Rafale завоевал мировой рынок
12.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть I
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 16:04
  • 41986
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 11:41
  • 1
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52
  • 17.01 08:34
  • 6
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 17.01 02:34
  • 1
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова