Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутником связи Космических сил США

Вашингтон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Американская тяжелая ракета Falcon Heavy в понедельник по Московскому времени стартовала на орбиту с миссией USSF-67 в интересах Космических сил США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты Falcon Heavy был осуществлен со стартового комплекса 39А авиабазы на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 17:56 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 01:56 МСК).

В рамках миссии на геостационарную орбиту должен быть выведен военный спутник связи CBAS-2 (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2).

По официальным данным командования Космических систем США, CBAS-2 позволит расширить возможности постоянной спутниковой связи высшего руководства страны с боевыми командованиями. Конкретные данные о спутнике и его орбите строго засекречены.

Между тем, по данным американских экспертов, его масса достигает трех тонн. Спутник должен быть размещен на орбите высотой до 35 тыс. км.

Это уже второй такой спутник, запущенный в интересах Космических сил США. Первый - CBAS-1, который был выведен на орбиту в апреле 2018 года с помощью ракеты-носителя Atlas 5 компании United Launch Alliance.

В качестве вторичной полезной нагрузки ракета также выведет на орбиту аппарат LDPE-3A, предназначенный для проведения в космосе экспериментов в интересах Пентагона. Он является платформой для шести мини-спутников, задачи которых не раскрываются.

Примерно через восемь минут после старта два боковых ускорителя ракеты-носителя, которые использовались уже во второй раз, совершили одновременную посадку на площадках на авиабазе на мысе Канаверал во Флориде, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.